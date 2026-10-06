"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها اليومية المباشرة بين رأس الخيمة وكوزيكود الهندية

الشارقة في 6 أكتوبر/ وام/ أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن استئناف رحلاتها اليومية المباشرة بين رأس الخيمة ومدينة كوزيكود الساحلية في ولاية كيرالا الهندية اعتباراً من 16 أكتوبر 2026.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إن استئناف الرحلات اليومية المباشرة بين رأس الخيمة وكوزيكود الهندية، يتيح المزيد من خيارات السفر الاقتصادي المريحة والموثوقة بين الإمارات والهند، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام المجموعة بتعزيز السفر الجوي الاقتصادي وتلبية الطلب المتزايد على السفر بين الوجهتين.

ومع استئناف الخدمة المباشرة بين رأس الخيمة ومدينة كوزيكود، تواصل "العربية للطيران" تعزيز شبكة رحلاتها المباشرة من رأس الخيمة، والتي تضم وجهات أخرى مثل القاهرة وإسلام أباد ولاهور وبيشاور.