اللجنة العليا للأمن الداخلي تطلع على خطط وإجراءات تعزيز الجاهزية

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ بحثت اللجنة العليا للأمن الداخلي بوزارة الداخلية خلال اجتماعها الدوري لعام 2026، عددا من الموضوعات والمستجدات المتعلقة بمنظومة الأمن الداخلي، والتغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة، والخطط والتدابير الاحترازية والوقائية لتعزيز الجاهزية والاستعداد.

عقد الاجتماع برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور القادة العامين للشرطة، والمديرين العامين أعضاء اللجنة، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والشركاء الإستراتيجيين.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، والخطط الوطنية الشاملة، والتمارين والتدريبات المشتركة، ومستويات الجاهزية والاستعداد، بما يضمن أعلى درجات الاستباقية في التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة.

وأكدت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية، ورفع مستويات التنسيق والاستجابة، بما يعزز فاعلية التعامل مع المتغيرات والظروف الاستثنائية، ويضمن أمن وسلامة أفراد المجتمع.