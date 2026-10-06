مدير عام إقامة دبي: الإقامة الذهبية للمعلمين تكريم لصُنّاع الأجيال واستثمار في مستقبل دبي

دبي في 6 أكتوبر/ وام/ أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، أن توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمنح الإقامة الذهبية للمعلمين والتربويين المتميزين، تجسّد تقدير دبي لرسالة التعليم ودوره في بناء الإنسان، وتترجم رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في المعرفة وتمكين الكفاءات التي تسهم في تقدّم المجتمع وصناعة مستقبله.

وقال معاليه، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، إن المعلم شريك أساسي في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، لافتا إلى أن تكريم الكفاءات التربوية المتميزة بالإقامة الذهبية يعكس تقدير دبي للأثر الذي يتركه المعلم في حياة الأجيال، من خلال غرس المعرفة والقيم وتنمية الطموح، بما يجعل التعليم ركيزةً لتقدّم المجتمع واستدامة تنميته.

وأعرب عن فخر إقامة دبي بدورها في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى إجراءات وخدمات تضع الإنسان في صميم أولوياتها، من خلال تسهيل إجراءات الإقامة الذهبية ودعم استقرار الكفاءات التعليمية المتميزة، بما يعزز جودة حياتها ويتيح لها مواصلة عطائها، ضمن بيئة تقدّر إسهاماتها وتحتضن طموحاتها.

وأكد أن الاستثمار في المعلم يمتد أثره إلى مستقبل المجتمع بأكمله، وأن تكامل الجهود الحكومية في دعم الكفاءات التعليمية يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الإبداع، بما يدعم استدامة التنمية ويرسّخ مكانة دبي مدينةً للعلم والمعرفة وصناعة فرص المستقبل.