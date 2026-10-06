1.9 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات عجمان خلال سبتمبر 2026

عجمان في 6 أكتوبر/ وام/ سجلت التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال شهر سبتمبر الماضي، 1143 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار درهم.

وقال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إنّ القطاع العقاري خلال شهر سبتمبر شهد نشاطاً ملحوظاً في مبيعات العقارات بمختلف أنواعها، بما يعكس حرص المستثمرين على ممارسة أعمالهم في عجمان والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في جميع مناطق الإمارة.

وأضاف أن حجم التداول بلغ 1.44 مليار درهم عبر 879 عملية تداول، مشيراً إلى أن منطقة "النخيل 2" سجلت أعلى قيمة مبايعة بـ 198 مليون درهم.

وأوضح أن شهر سبتمبر شهد تسجيل 153 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 207 مليون درهم، فيما سجلت منطقة "الجرف الصناعية 1" أعلى قيمة رهن بـ15 مليون درهم.

وأشار إلى أن مشروع "مدينة الإمارات" تصدر قائمة المشروعات الرئيسية الأكثر تداولاً خلال شهر سبتمبر، متقدماً على مشروعي "مجتمع أزهى" و"عجمان ون"، فيما جاء "حي الحليو 2" في صدارة الأحياء الأكثر تداولاً، تلاه "الحليو 1" و"الزاهية".