فرنسا وألمانيا تقترحان اعتماد أداة قانونية أوروبية سريعة لمواجهة الحروب التجارية

بروكسل في 6 أكتوبر/ وام/ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، المفوضية الأوروبية إلى اعتماد أداة قانونية جديدة تتيح للاتحاد الأوروبي الرد بسرعة وحزم على الحروب التجارية والممارسات التي تقوض المنافسة العادلة داخل السوق الأوروبية.

وطالب ماكرون وميرتس، في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بإنشاء "أداة ذات مصداقية" تمكن المفوضية من اتخاذ إجراءات قوية ضد دول ثالثة، تصل عند الضرورة إلى الاستبعاد الفوري من السوق الموحدة.

كما اقترحا اعتماد آلية أكثر سرعة ومرونة لاتخاذ القرارات، مع تفعيل تلقائي للإجراء لا يمكن إلغاؤه إلا بأغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء.