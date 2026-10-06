أندية رأس الخيمة تدعم المبادرات الوطنية للوقاية من المخدرات

رأس الخيمة في 6 أكتوبر/ وام/ استضاف نادي الإمارات الاجتماع التنسيقي للمبادرات الوطنية للوقاية من المخدرات، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بمشاركة ممثلي أندية الإمارة، في إطار دعم الحملة الوطنية التي أطلقها

معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتعزيزا لدور الرياضة في حماية الشباب وتحصينهم من مخاطر المخدرات.

تم خلال الاجتماع نقل تحيات معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان إلى الحضور، وحرصه على توثيق الشراكة بين القيادات الشرطية والأندية الرياضية، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير بيئة داعمة للشباب، تستثمر طاقاتهم وتنمي قدراتهم.

واستعرض الاجتماع رؤية معاليه لإعادة تفعيل الرياضة في الفرجان وإحياء أنشطتها بالتعاون مع الأندية الرياضية بما يعزز مشاركة الشباب في أنشطة هادفة، ويكرّس دور الرياضة وسيلةً للوقاية وبناء السلوك الإيجابي.

وطرح ممثلو الأندية عددًا من المقترحات لدعم الحملة وتوسيع نطاق تأثيرها في المجتمع.

من جانبه، استعرض الدكتور طالب المندوس عضو مجلس إدارة نادي الإمارات، جهود النادي في مجال التوعية والوقاية من خلال التعاون مع الاتحادات الرياضية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والجهات المعنية، ومنها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتنظيم الورش والمحاضرات التوعوية إلى جانب عرض مجموعة من المقترحات لدعم المبادرة.

شارك في الاجتماع من أندية رأس الخيمة جاسم محمد كاسين نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس والدكتور إبراهيم السكار نائب رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة ومحمد شملان عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء والدكتور عبد الله سعيد زيدي أمين السر العام بنادي التعاون والدكتور طالب المندوس عضو مجلس إدارة نادي الإمارات.

ومثّل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة العميد إبراهيم جاسم الطنيجي مدير إدارة مكافحة المخدرات والعقيد محمد علي الغليلي نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات والنقيب علي عبد الله غبرون الشحي مدير فرع التوعية والرعاية اللاحقة.

يأتي الاجتماع في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الشرطية والرياضية، وتفعيل دور الأندية شريكًا مجتمعيًا في حماية الشباب ونشر الوعي، ودعم المبادرات الوطنية الرامية إلى الوقاية من المخدرات.