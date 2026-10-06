محمد خليفة المبارك: التعاون مع NBA يسهم في اكتشاف المواهب الرياضية في أبوظبي وصقلها

أبوظبي في 6 أكتوبر /وام/ أكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن التعاون مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) يجسد التزام الإمارة بتمكين المواهب الرياضية الشابة، وإتاحة فرص نوعية أمامها لصقل مهاراتها واكتساب الخبرات، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة رياضية عالمية ومركزاً لاكتشاف مواهب كرة السلة وتطويرها.

وقال معاليه إن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ستواصل جهودها لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة، والإسهام في إعداد الجيل المقبل من اللاعبين، بما يدعم مسيرتهم الرياضية ويساعدهم على تحقيق طموحاتهم.

جاءت تصريحات معاليه بمناسبة اختتام النسخة الأولى من فعالية عروض المواهب المختارة لأكاديمية الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA)، التي أقيمت في جامعة نيويورك أبوظبي، ضمن مبادرات مشتركة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية لاكتشاف المواهب الواعدة وتطويرها.

شهدت الفعالية مشاركة 36 لاعباً من طلبة المرحلة الثانوية يمثلون 15 دولة من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا خضعوا لبرنامج متكامل لتطوير المهارات تضمن تدريبات ومباريات استعراضية بإشراف رون هاربر، بطل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خمس مرات، وجيسون ريتشاردسون الفائز مرتين بمسابقة “سلام دانك”، إلى جانب المدربين داميان كوتر، ودان كريغ، وهنري دوميركانت، وجيمس ويد.

واختتمت الفعالية بمباراة نهائية فاز فيها فريق “شيكاغو بولز” على فريق “سان أنطونيو سبيرز” بنتيجة 42-23، أعقبها حفل لتكريم أبرز المشاركين وحصل النيجيري ستيفن إدوين على جائزة أفضل لاعب، ونال الإيفواري ناثان دجاكو جائزة أفضل لاعب دفاعي.

وضم فريق المواهب المختارة كلاً من ناثان دجاكو، وستيفن إدوين، وشيكار راثي من الهند، ومهدي باقر من البحرين، ويحيى عمار من مصر، فيما أحرز شيكار راثي لقب مسابقة الرميات الثلاثية، وفاز فريق جوك جيمس من البحرين، وشيكار راثي، وأرمان أرمان من الهند، وإسماعيل الحسيني من المغرب بلقب منافسات (3 ضد 3).

تندرج هذه الفعالية ضمن جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية لدعم كرة السلة على مستوى الناشئين، من خلال برنامج تطوير متكامل يجمع بين تنمية المهارات الفنية والبدنية والذهنية، والوقاية من الإصابات، والتغذية، وبناء الشخصية، وفق إطار يهدف إلى إعداد اللاعبين للانتقال التدريجي إلى مستويات النخبة.