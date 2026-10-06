"دو" تسجل سرعة 3.5 جيجابت في الثانية لشبكة الجيل الخامس المتقدم في "مول الإمارات"

دبي في 6 أكتوبر /وام/ نشرت شركة "دو" بالتعاون مع "هواوي"، شبكة اتصال داخلية متطورة بتقنية الجيل الخامس المتقدم "5G+" داخل مول الإمارات، محققة سرعة إنترنت مستقرة تجاوزت 3.5 جيجابت في الثانية في جميع طوابق المجمع التجاري.

توفر الشبكة الجديدة سعة محسّنة وتغطية مستقرة وثابتة في مختلف أرجاء المجمع التجاري، بما يدعم تجربة الزوار أثناء استخدامهم للتطبيقات والخدمات الرقمية التي تتطلب نطاقًا تردديًا واسعًا، وتمكن تجار التجزئة، في الوقت نفسه، من تلبية متطلبات الاتصال لعملياتهم التشغيلية في ظل تزايد الاعتماد عليها.

وتضمنت عملية النشر تثبيت أكثر من 150 هوائيًا وزعت في مختلف أرجاء المجمع التجاري، بهدف الحفاظ على قوة الإشارة وضمان تغطية سلسة وفائقة السرعة في جميع المنشآت الرئيسية والفرعية للمجمع.

يعتمد المشروع على تقنية تجميع الموجات الناقلة ثلاثية النطاق بعرض نطاق ترددي إجمالي يصل إلى 300 ميجاهرتز على هوائي واحد، موزعة على نطاق N78 (200 ميجاهرتز) ونطاق N41 (100 ميجاهرتز).

ووفرت هذه الإمكانيات معدل نقل بيانات أعلى بنسبة تزيد عن 50% مقارنةً بأداء شبكات الجيل الخامس التقليدية غير المستقلة (NSA).

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "دو"، إن الاتصال الداخلي يُعدّ عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه بالنسبة لزوار وجهات التسوق والترفيه الكبرى، ويُبرهن نشرنا لشبكة الجيل الخامس المتقدمة في مول الإمارات على قدرة هذه التقنية على توفير السرعة والسعة والاستقرار اللازمين لتلبية هذه التوقعات.