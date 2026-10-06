غرف دبي تعرض فرص الاستثمار أمام 120 شركة عاملة في المناطق الحرة

دبي في 6 أكتوبر /وام/ استعرضت غرف دبي أمام 120 من الشركات العاملة في المناطق الحرة في دبي أبرز خدمات دعم الأعمال، وأهم الفرص التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات وآفاق التوسع محلياً وعالمياً.

نُظّمت الفعالية بالتعاون مع المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، وهي المناطق التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، إلى جانب المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" ودبي الجنوب.

وشكّلت الفعالية منصةً لتعزيز التواصل والتعاون بين الشركات، وتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة أبرز احتياجات قطاع الأعمال، واستكشاف حلول عملية تدعم نمو الشركات وتوسعها، وتعزز التكامل بين منظومة المناطق الحرة ومجتمع الأعمال بشكل عام، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً رائدة للتجارة والاستثمار.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي : " نحرص على توفير بيئة أعمال داعمة تمكّن الشركات العاملة في دبي من التواصل والتعاون والنمو، وتدعم قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة واستكشاف الفرص الواعدة في مجالات الاستثمار والتوسع الدولي والاقتصاد الرقمي، ونواصل تطوير الخدمات والمبادرات التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال، وتعزز تنافسية الشركات، وتدعم مساهمتها الفاعلة في مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دبي".

وتضمّن برنامج الفعالية جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي المساعد، تناولت برنامج تحول القطاع الخاص في دبي نحو الذكاء الاصطناعي المساعد، ودور غرف دبي لتنفيذ البرنامج.

وناقش المشاركون مجموعة من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك الاستثمار والتمويل، والتوسع الدولي، وآخر المستجدات القانونية والتنظيمية، إلى جانب جلسات تفاعلية ركزت على تحديات الأعمال، وتبادل الخبرات، واستكشاف حلول عملية تدعم النمو والتوسع.

وشارك الحضور في جلسات نقاشية أتاحت لهم مناقشة المتطلبات الفعلية التي تواجه أعمالهم مع نخبة من الخبراء، وتبادل وجهات النظر واستكشاف حلول عملية.

وأسهمت هذه الجلسات في تعزيز التواصل وبناء علاقات أعمال بين الشركات العاملة ضمن مختلف المناطق الحرة في دبي، فيما أسهمت أنشطة التواصل والتعارف في تيسير لقاءات موجهة بين المشاركين، بما يتناسب مع احتياجات أعمالهم وأولوياتهم.

وتعرف المشاركون على ما توفره غرف دبي من خدمات وبرامج متكاملة تدعم نمو وازدهار مجتمع الأعمال المحلي، إلى جانب مزايا الانضمام إلى عضوية غرفة تجارة دبي بالنسبة للشركات العاملة في المناطق الحرة.