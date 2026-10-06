صندوق خليفة يستعرض مبادراته لتمكين الشركات الوطنية خلال "الأسبوع العالمي للغذاء"

أبوظبي في 6 أكتوبر / وام / يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في النسخة الثالثة من "الأسبوع العالمي للغذاء 2026"، التي تقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري بما يعكس التزامه بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة، وتعزيز وصولها إلى الأسواق، ومساهمتها في تطوير منظومة الغذاء والزراعة في أبوظبي.

ويدعم صندوق خليفة خلال مشاركته 11 مشروعاً إماراتياً صغيراً ومتوسطاً تعمل في مجالات التكنولوجيا الزراعية، ومعدات وتقنيات المخابز، والمخبوزات والحلويات، والمأكولات الإماراتية التقليدية، ويوفر لها منصة لاستعراض منتجاتها وحلولها، والتواصل مع المشترين والشركاء المحتملين، واستكشاف فرص تجارية جديدة.

فيما تشارك بعض المشاريع الإماراتية في تقديم ورش عمل تستعرض من خلالها خبراتها وتجاربها ومشاريعها أمام الزوار والمختصين والجهات الفاعلة في القطاع.

وقالت سعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: "تتيح مشاركتنا في فعاليات "الأسبوع العالمي للغذاء" لرواد الأعمال الإماراتيين فرصة للتواصل مع المشترين والموردين والمستثمرين وصناع القرار وقادة القطاع حول العالم ونسعى من خلال هذه المشاركة إلى تمكين المشاريع الإماراتية من بناء علاقات تجارية، واستكشاف فرص جديدة، وتعزيز وصولها إلى الأسواق، بما يدعم تطورها في مختلف مراحل النمو".

وأضافت: "تمتلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة إمكانات واسعة للمساهمة في مختلف مراحل منظومة الغذاء، بدءاً من الزراعة والإنتاج والتصنيع، وصولاً إلى التكنولوجيا والتوزيع والتجزئة والمنتجات الموجهة للمستهلكين.. ويوفر هذا التنوع فرصاً لرواد الأعمال الإماراتيين لتطوير منتجات وحلول جديدة تواكب متطلبات الأسواق وتعزز قدرتهم على المنافسة محلياً ودولياً".

تتضمن مشاركة صندوق خليفة في "الأسبوع العالمي للغذاء 2026" توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الشريك الاستراتيجي للحدث، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم وتنمية قطاعي الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي.

وتركز مذكرة التفاهم على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة في مجالات بناء القدرات، وريادة الأعمال والاستثمار، وتبادل المعرفة والخبرات، وتمكين رواد الأعمال والمزارعين، إلى جانب الاستفادة من الخدمات والحاضنات والمنصات التابعة للطرفين، وتعزيز الاستفادة من خدمات التدريب والاستشارات والتمويل والابتكار.

وتشمل مجالات التعاون أيضا توفير فرص عملية للمشاريع والمبتكرين في القطاع الزراعي من خلال إثبات المفهوم (PoC)، والمشاريع التجريبية، والتجارب الميدانية، والوصول إلى الأسواق، فضلاً عن دعم المستفيدين من برامج التمكين الزراعي ومبادرات جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن جهود صندوق خليفة المستمرة لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتطوير منظومة دعم متكاملة لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.