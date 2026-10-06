"الأسبوع العالمي للغذاء" في أبوظبي .. منصة لتعزيز الحوار الدولي وتبادل الخبرات

أبوظبي في 6 أكتوبر/وام/ تحتضن أبوظبي نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، التي انطلقت اليوم في منصة دولية تبحث مستقبل الغذاء والأمن الغذائي، وتستعرض أحدث الحلول والابتكارات القادرة على تعزيز استدامة قطاع الغذاء، مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع عالمياً.

وقالت سمية المرزوقي، المتحدث الرسمي باسم الأسبوع العالمي للغذاء في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الحدث يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار الدولي وتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل منظومة الغذاء والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن النسخة الحالية تشهد نمواً ملحوظاً على مختلف المستويات.

وأوضحت أن الأسبوع العالمي للغذاء التي يأتي بتنظيم مجموعة أدنيك، إحدى شركات "مدن"، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية يشهد في النسخة الحالية نمواً في المساحة بنسبة 25 بالمائة، لتصل إلى 42 ألف متر مربع، إلى جانب نمو عدد العارضين والعلامات التجارية المشاركة بنسبة 18 بالمائة، ليصل إجمالي عدد العارضين والعلامات التجارية إلى 2580 عارضاً وعلامة تجارية.

وأضافت أن النسخة الحالية تشهد إطلاق ثلاثة قطاعات جديدة، تشمل قطاع المشروبات، وقطاع الأعلاف، وقطاع العسل، بما يعكس تنوع مجالات الحدث واتساع نطاق المشاركة فيه، ويفتح المجال أمام مزيد من الشركات والجهات المتخصصة لاستعراض منتجاتها وحلولها في مختلف مجالات منظومة الغذاء.

وأشارت إلى أن من أبرز فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء القمة العالمية للأمن الغذائي التي تشهد حوارات ثرية حول عدد من الموضوعات المرتبطة بمستقبل الأمن الغذائي، وفي مقدمتها تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب توفير منصة للحوار وتبادل الرؤى بين القادة والحكومات والمنظمات الدولية المشاركة في الحدث.

وأكدت أن القمة تشكل مساحة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه منظومات الغذاء عالمياً، واستعراض الحلول والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى بناء منظومات غذائية أكثر استدامة ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

ولفتت إلى أن أهمية الأسبوع العالمي للغذاء تنبع من قدرته على جمع مختلف مكونات منظومة الغذاء تحت مظلة واحدة، بدءاً من الحكومات والجهات الدولية، وصولاً إلى الشركات والعلامات التجارية والخبراء والمبتكرين، بما يعزز فرص بناء شراكات وتبادل المعرفة والخبرات حول قضايا الغذاء والأمن الغذائي.