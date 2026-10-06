علي الحمادي أفضل حكم صاعد في سلاح الإيبيه لعام 2026

دبي في 6 أكتوبر/وام/ اختار الاتحاد الدولي للمبارزة (FIE) الحكم الدولي الإماراتي علي الحمادي أفضل حكم صاعد ضمن فئة حكام سلاح «الإيبيه» لعام 2026، تقديراً لمستواه وأدائه في إدارة المنافسات الدولية، على أن يتم تكريمه على هامش اجتماعات «كونجرس» الاتحاد الدولي المقرر عقدها في المجر خلال نوفمبر المقبل.

وأكد اتحاد الإمارات للمبارزة أن اختيار الحمادي يعكس تنامي حضور الكفاءات الإماراتية في رياضة المبارزة على الساحة الدولية، سواء على مستوى اللاعبين أو في المجالات الفنية والتحكيمية والإدارية.

وأعرب الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للمبارزة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، وقال إن اختيار حكم إماراتي ضمن فئة أفضل الحكام الصاعدين دولياً يمثل إضافة إلى إنجازات رياضة الإمارات ويؤكد المستوى الذي وصلت إليه الكفاءات الوطنية.

وأضاف أن هذا التقدير يضاف إلى سجل إنجازات المبارزة الإماراتية، وتقدم بالتهنئة إلى الحكم الدولي علي الحمادي، مشيراً إلى أن وصول الكفاءات الإماراتية إلى هذه المكانة الدولية يأتي ثمرة للدعم الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من القيادة الرشيدة، وحرصها على تمكين أبناء الإمارات وتوفير مقومات التميز والنجاح في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف أن اتحاد الإمارات للمبارزة يواصل جهوده لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف المجالات، من لاعبين وحكام ومدربين وإداريين، بما يسهم في تعزيز حضور دولة الإمارات في منظومة المبارزة العالمية.