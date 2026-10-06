شراكة بين "دبي الإسلامي" و"مدينة إكسبو دبي" لتقديم حلول التمويل السكني للعقارات قيد الإنشاء

دبي في 6 أكتوبر /وام/ أعلن دبي الإسلامي، اليوم، عن شراكة استراتيجية مع مدينة إكسبو دبي، تتيح للمتعاملين المؤهلين الاستفادة من حلول التمويل السكني لشراء العقارات قيد الإنشاء في مدينة إكسبو دبي.

وذكر البنك في بيان له أن هذا التعاون محطةً مهمةً مع أحد أبرز مشاريع التطوير العقاري في دبي، وبمجرد وصول المشروع المعتمد من دبي الإسلامي إلى نسبة إنجاز لا تقل عن 35% من أعمال الإنشاء، وسداد المتعامل ما لا يقل عن 50% من سعر شراء العقار، يمكن لدبي الإسلامي تمويل ما يصل إلى 50% من قيمة العقار، فيما تتوفر حلول التمويل لمدة تصل إلى 25 عامًا، رهناً بمعايير الأهلية ومتطلبات الائتمان والاشتراطات التنظيمية والموافقة النهائية من دبي الإسلامي، وهي متاحة للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، دون اشتراط تحويل الراتب.

وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في (دبي الإسلامي) إن مدينة إكسبو دبي إحدى أبرز المحطات في مسيرة التطور الحضري لإمارة دبي، ومن خلال هذه الشراكة، يمكن لمتعاملي دبي الإسلامي الاستفادة من حلول تمويل سكني، وإتاحة فرص تملك العقارات في إحدى أبرز الوجهات الاستراتيجية في دبي، لا سيما في ظل استمرار نمو الطلب القوي على العقارات قيد الإنشاء.

من جانبه، قال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم في مدينة إكسبو دبي، إن شراكتنا مع بنك دبي الإسلامي تعزز قدرة مدينة إكسبو دبي على تقديم رحلة تملّك عقاري سلسة وبسيطة للمشترين.