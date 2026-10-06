الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم اللقاء الأول لأعضاء تحالف DataCiteUAE

أبوظبي في 6 أكتوبر/وام/ نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية اللقاء الأول لأعضاء تحالف DataCiteUAE بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأعضاء، والتعريف بالتحالف وخططه وإستراتيجيته المستقبلية.

شارك في «اللقاء الأول لتحالف داتاسايت دولة الإمارات العربية المتحدة: بناء مجتمع وطني لمعرّفات الكيانات الرقمية الدائمة»، ممثلو المؤسسات الأعضاء وعدد من الجهات ذات الصلة.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي يقود التحالف الذي يضم حاليًّا سبعة (7) أعضاء لتطوير البنية التحتية للبحث العلمي والمعرفي، وغرس بيئة داعمة للابتكار والبحث المفتوح، والإسهام في تنفيذ إستراتيجية وطنية متكاملة للمعرّفات الدائمة في الدولة، بما يعزز الوصول إلى المعرفة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

شهد اللقاء استعراض ممثل DataCite نموذج الرسوم الجديد، إلى جانب تقديم شرح حول لوحة مؤشرات البيانات الوصفية الخاصة بـ DataCite.

وجرى استعراض تجارب وأفضل الممارسات لدى كلٍّ من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، بما أتاح للمشاركين فرصة تبادل الخبرات ومناقشة التجارب المؤسسية في مجال إدارة المخرجات البحثية والمعرفية.

وناقش اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بحوكمة أنشطة التحالف، والخطوات المقبلة، وخططه المستقبلية، بما يدعم تطوير منظومة إدارة المخرجات البحثية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأعضاء.

كان "الأرشيف والمكتبة الوطنية" قد أعلن، مطلع عام 2025، إطلاق تحالف DataCiteUAE بهدف إتاحة خدمة معرّفات الكيانات الرقمية الدائمة (DOI) للمؤسسات الأكاديمية والعلمية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز حضور المخرجات البحثية والمعرفية الإماراتية ضمن منظومة البحث العالمية، وتسهيل اكتشافها والوصول إليها والاستشهاد بها.

ومنذ إطلاقه، شهد تحالف DataCiteUAE انضمام عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدولة، منها الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والجامعة القاسمية، ومجموعة أدنيك، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد.

يهدف التحالف إلى توسيع قاعدة أعضائه لتشمل مختلف أنواع المؤسسات البحثية والأكاديمية والثقافية في الدولة.

وفي هذا الإطار، أنشأ التحالف صفحة مخصصة للتواصل، إلى جانب عنوان البريد الإلكتروني dataciteuae@nla.ae؛ لإتاحة المجال أمام المؤسسات الراغبة في الانضمام للتواصل مع قائد التحالف والتعبير عن اهتمامها بالانضمام إلى عضويته.

تتيح خدمة DataCite للمؤسسات منح مواردها العلمية والمعرفية معرّفات رقمية دائمة وفريدة، بما يسهم في ضمان استمرارية الوصول إليها وتوثيقها وفق المعايير الدولية المعتمدة لإدارة المحتوى الرقمي.

ويمثل معرّف الكيان الرقمي الدائم هوية رقمية موثوقة للمورد العلمي أو المعرفي، تسهم في التعريف به وربطه بشبكات البحث العالمية، وتعزز إمكانية اكتشافه ووصول الباحثين والمهتمين حول العالم إليه واستشهادهم به.

ولا تقتصر الخدمة على المقالات العلمية المنشورة، بل تشمل مجموعة واسعة من الموارد والمخرجات العلمية والمعرفية والثقافية، مثل الأطروحات والرسائل الجامعية، والتقارير والدراسات، ومجموعات البيانات، والصور والمواد الرقمية، والجوائز، والكيانات المادية، وغيرها من الموارد التي يمكن تعريفها وإدارتها ضمن منظومة المعرّفات الرقمية الدائمة.