طرق دبي/7 جهات رائدة تدعم جائزة دبي للنقل المستدام 2026

دبي في 6 أكتوبر/وام/ أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن النجاح اللافت، الذي حققته جائزة دبي للنقل المستدام في دورتها الرابعة عشرة لعام 2026 وتجسّد في استقطاب أكثر من 750 طلباً من مختلف القطاعات والفئات المستهدفة بنسبة تجاوزت 400% من المستهدف، جاء مدعوماً بمنظومة متكاملة من الشراكات الاستراتيجية مع 7 نُخَبٍ من المؤسسات الوطنية الرائدة التي تمثّل نماذج متميزة للابتكار والاستدامة والتميّز المؤسسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويؤكّد الإقبال الواسع الذي سجّلته الدورة الحالية، التي يقام حفل تكريم الفائزين بدورتها الرابعة عشرة 15 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، على المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها الجائزة بوصفها منصة إقليمية مؤثّرة لدعم الأفكار والمشروعات الرائدة في مجال النقل المستدام، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتسريع التحوّل نحو مستقبل أكثر استدامة وذكاءً في قطاع التنقّل، بما ينسجم مع رؤية دبي وتطلّعات دولة الإمارات في بناء مدن المستقبل.

تُعدّ (جائزة دبي للنقل المستدام) واحدة من أبرز الجوائز المتخصصة إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترسخ مكانتها منصةً رائدة لتكريم المبادرات والمشروعات والأفكار المبتكرة في مجالات الاستدامة والتنقّل الذكي والسلامة المرورية والتكامل بين أنظمة النقل.

وشهدت الدورة الرابعة عشرة تطوّرات نوعية شملت تطوير فئات الجائزة، واستحداث جوائز جديدة، ورفع عدد الجوائز إلى 12 جائزة موّزعة على أربع فئات رئيسة هي النخبة، والاستدامة، والتكامل، والابتكار.

وقالت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: "تفخر الهيئة بالشراكة مع نخبة من المؤسسات التي تمثّل نماذج ملهمة للتميّز والابتكار والاستدامة، إذ شكّل دعم هؤلاء الرعاة الاستراتيجيين والذهبيين والفضيين عاملاً مهماً في تعزيز نجاح جائزة دبي للنقل المستدام وتوسيع أثرها على مستوى المنطقة وتعكس هذه الشراكات تكاملاً مؤسسياً يسهم في دعم جهود تطوير منظومة نقل مستدامة وذكية، وتعزّيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتنقّل المستدام".