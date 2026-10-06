مستشفى توام ينجح في إجراء جراحة متقدمة لسرطان القولون والمستقيم لمريض مسن

العين في 6 أكتوبر / وام / أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، نجاح مستشفى توام – «صحة» في إجراء جراحة متقدمة لسرطان القولون والمستقيم باستخدام تقنية المنظار لمريض يبلغ من العمر 81 عامًا، كان يعاني من سرطان في الجزء السفلي من المستقيم، إلى جانب عدة عوامل طبية عالية الخطورة، شملت السمنة، ومرضًا قلبيًا، ووجود جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وفي هذه الحالة، خضع المريض لجراحة متقدمة بالمنظار لاستئصال الورم من خلال شقوق صغيرة باستخدام تقنيات أقل توغلًا.. ورغم عمر المريض وتعقيد حالته الطبية، تم إجراء العملية بنجاح دون الحاجة إلى فغرة مؤقتة أو دائمة.

وبعد الجراحة، تعافى المريض بصورة جيدة، وتمكن من تناول الطعام بشكل طبيعي، وغادر المستشفى بعد ثلاثة أيام. ويعكس هذا النجاح أهمية الاختيار الدقيق للحالات، والتخطيط الجراحي المتقدم، والرعاية المنسقة للمرضى المسنين الذين يعانون من حالات سرطان معقدة.

وقال الدكتور مهدي الطاهر، استشاري جراحة الجهاز الهضمي والأورام في مستشفى توام – «صحة»: "يُعد سرطان الجزء السفلي من المستقيم من أكثر الحالات تعقيدًا في جراحة القولون والمستقيم، لا سيما لدى المرضى المسنين الذين يعانون من عدة عوامل طبية عالية الخطورة.. وفي هذه الحالة، أسهم التخطيط الدقيق والنهج الجراحي الأقل توغلًا في استئصال الورم بأمان، مع تجنب الحاجة إلى فغرة مؤقتة أو دائمة، بما يدعم تعافي المريض وجودة حياته".

وأضاف : "يمكن للجراحة المتقدمة بالمنظار أن توفر فوائد مهمة للمرضى المناسبين، بما في ذلك تقليل حجم الشقوق الجراحية، والحد من الأثر الجراحي، ودعم التعافي بشكل أسرع.

ومن خلال خدمات جراحة القولون والمستقيم، تواصل «صحة» تعزيز الوصول إلى رعاية تخصصية متقدمة لمرضى السرطان في أبوظبي ودولة الإمارات، بما يساعد المرضى على تلقي العلاج المتقدم بالقرب من أماكن إقامتهم.