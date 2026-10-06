"عيادات صحة" تحصل على اعتماد دولي لخدمات التنظير الداخلي

أبوظبي في 6 أكتوبر / وام/ حصلت "عيادات صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، على اعتماد خدمات التنظير الداخلي من اللجنة الأمريكية للاعتماد الدولي (AACI)، لتصبح أول مزوّد للرعاية الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحصل على هذا الاعتماد في هذا المجال.

يأتي الاعتماد عقب اجتياز "عيادات صحة" تقييماً مستقلاً وشاملاً وفق معايير اللجنة لخدمات التنظير الداخلي، والتي تشمل سلامة المرضى، والحوكمة السريرية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة الجودة والتحسين المستمر للرعاية الصحية. ويشمل الاعتماد الذي يستمر حتى 2029 خدمات التنظير الداخلي في مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل في أبوظبي، ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل في منطقة العين، بعد استيفاء المركزين معايير التميز السريري المعتمدة من اللجنة.

وأجرى المركزان 1,511 إجراءً للتنظير الداخلي خلال عام 2025، إضافة إلى 703 إجراءات خلال النصف الأول من عام 2026، بما يدعم الكشف المبكر عن أمراض الجهاز الهضمي وتشخيصها وإدارتها وعلاجها في الوقت المناسب.

وأكدت الدكتورة خديجة المراشدة، الرئيس التنفيذي لـ"عيادات صحة"، أن الحصول على الاعتماد يعكس التزام "عيادات صحة" بتطبيق المعايير الدولية في خدمات التنظير الداخلي، وتوفير رعاية آمنة وموثوقة لأفراد المجتمع بالقرب من أماكن إقامتهم.

وقالت إن "عيادات صحة" تواصل تطوير جودة الرعاية وتحسين تجربة المرضى، إلى جانب تعزيز تطبيق المعايير الدولية في خدمات الرعاية الصحية المجتمعية، بما يدعم جهود أبوظبي في تطوير منظومتها الصحية.

من جانبه، قال ديراج خاتور، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في اللجنة الأمريكية للاعتماد الدولي (AACI)، وعضو مجلس إدارة اللجنة في الولايات المتحدة، إن حصول "عيادات صحة" على الاعتماد يجعلها أول مزوّد للرعاية الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحصل على اعتماد اللجنة لخدمات التنظير الداخلي.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس التزام "عيادات صحة" بمعايير الجودة وسلامة المرضى والتميز السريري، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات الدولية في خدمات الرعاية الصحية المجتمعية على مستوى المنطقة.