اتفاقية تعاون بين «سلوشنز+» ومنصات «Saal.ai» لتسريع تبنّي حلول منصات البيانات المؤسسية

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة «سلوشنز+» المتخصصة في مجال الحلول الرقمية والخدمات المشتركة توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Saal.ai الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لتسريع تبنّي حلول منصات البيانات المؤسسية، وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر "عالم الذكاء الاصطناعي - أبوظبي 2026" والذي تشارك فيه «سلوشنز+» بصفتها الشريك العالمي للحدث.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «سلوشنز+» دور شريك التحول المؤسسي لتقود عمليات التواصل مع العملاء والخدمات الاستشارية والتنفيذ والتكامل وتمكين عملية التغيير والحوكمة وضمان الجودة والتدريب والخدمات المُدارة.

و تتيح Saal.ai منصتيها للبيانات المؤسسية DigiXT و Data Prism 360، لتمكين المؤسسات من بناء أسس أقوى للبيانات وتحويل بياناتها المؤسسية إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

ومن خلال الجمع بين علاقات «سلوشنز+» الراسخة مع العملاء وخبراتها القطاعية، ومحفظة أعمال Saal.ai من التقنيات المطورة، سيركز هذا التعاون على طرح الحلول المشتركة في السوق وتنفيذها بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للعملاء.

وستتعاون الشركتان أيضا لتحقيق نتائج أعمال ملموسة وقابلة للقياس في مجالات هندسة البيانات وتحليلها، إلى جانب دعم القيادات التنفيذية في اتخاذ القرار.

تعد DigiXT منصة بيانات مؤسسية مطورة في دولة الإمارات، يتمحور تصميمها حول معالجة تحديات جاهزية البيانات وتكاملها ضمن البيئات المؤسسية المعقدة، لتمكين المؤسسات من دمج البيانات وإدارتها وإعدادها على نطاق واسع، بما يوفر أساساً أكثر قوة للتحليلات والذكاء المؤسسي.

فيما تعمل Data Prism 360 على تحويل البيانات المؤسسية إلى رؤى قابلة للتنفيذ، بما يمكّن فرق القيادة من استكشاف المعلومات وتحديد الأنماط ودعم اتخاذ قرارات أسرع قائمة على البيانات.

ومن خلال تقريب القدرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من البيانات المؤسسية، تساعد المنصة المؤسسات على الانتقال من مجرد الوصول إلى البيانات إلى تحقيق نتائج أعمال ملموسة.

وحول هذه الاتفاقية، قال ناصر النبهاني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سلوشنز+» : "تنتقل المؤسسات اليوم من استراتيجية الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ، ونركز في «سلوشنز+» بشكل متزايد على تمكين عملائنا من تجاوز مرحلة التجارب الأولية للذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى تطبيقات آمنة وقابلة للتوسع وجاهزة للاستخدام على مستوى المؤسسات.. وتوفر منصات Saal.ai الأساس اللازم للبيانات والطبقة الدلالية التي تحول البيانات المؤسسية المتفرقة إلى معلومات ذكية خاضعة للحوكمة وقابلة للاستخدام".

وأضاف أنه ومن خلال الجمع بين منصات البيانات المطورة في دولة الإمارات من Saal.ai وخبراتنا في التنفيذ والتكامل والحوكمة، سنتمكن من مساعدة عملائنا من المؤسسات على الانتقال من المشاريع التجريبية للذكاء الاصطناعي إلى تشغيلها فعلياً ضمن بيئات العمل.. ويستند هذا التعاون إلى أولويات مشتركة تتمثل في اتباع نهج يضع السيادة في المقام الأول والتركيز على التنفيذ والالتزام بتحقيق أثر طويل الأمد".

وقال الدكتور سعيد الغفلي، الرئيس التنفيذي لشركة "سال" ورئيس شركات التكنولوجيا التابعة لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب (ADCG): "إن استثمارنا في التكنولوجيا الوطنية يعزز قدرتنا على الاكتفاء الذاتي في مجال منصات البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي ويُظهر التعاون بين "Saal.ai" و"Solutions +" كيف يمكن للتكنولوجيا المطورة بأيادٍ وطنية، والمدعومة بالخبرة وإجراءات التنفيذ القوية، أن تُسرِع من استخدام المؤسسات المختلفة والجهات الحكومية لتقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) بتكلفة منخفضة وتحقيق أفضل قيمة تجارية بشكل أسرع والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي".

بدوره، قال فيكرامان بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة Saal.ai: "تشكل الأسس القوية للبيانات الركيزة التي تمكّن المؤسسات من تحويل المعلومات إلى نتائج ملموسة وتجمع شراكتنا مع «سلوشنز+» بين العلاقات الراسخة في السوق وقدرات البيانات المطورة في دولة الإمارات، بما يساعد المؤسسات على تعزيز أسس بياناتها وتحويل الرؤى المستخلصة منها إلى خطوات عملية.. وقد صُممت منصتا DigiXT وData Prism 360 لدعم هذه المسيرة، وتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة، بثقة أكبر وبما يتلاءم مع احتياجاتها".

ويتيح هذا التعاون لعملاء «سلوشنز+» الوصول إلى محفظة واسعة من تقنيات Saal.ai، بالإضافة إلى توسيع نطاق وصول Saal.ai إلى العملاء من خلال شبكة «سلوشنز+»، بما يساعد المؤسسات على الانتقال من مرحلة جاهزية البيانات إلى تبني الحلول على مستوى المؤسسة مع وضع الأمن وقابلية التوسع وأثر الأعمال في صميم هذه المسيرة.