نادي أبوظبي للألعاب الشتوية يكشف أجندة بطولة "الاتحاد كلاسيك" لهوكي الجليد

العين في 6 أكتوبر/وام/تنطلق في مدينة العين 11 أكتوبر الجاري منافسات النسخة الثانية من بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد، التي ينظمها نادي أبوظبي للألعاب الشتوية بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري في صالة «هيلي» للتزلج.

تشهد البطولة مشاركة فرق محلية ودولية في فئات الرجال والسيدات والناشئين، وأخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى، بما يعكس تنامي مكانتها وتوسع نطاق المشاركة فيها.

وأكد حمد عبيد الشرياني، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للألعاب الشتوية، أن البطولة من الفعاليات الرياضية السنوية المهمة في رياضة هوكي الجليد، مشيراً إلى أن استضافتها في مدينة العين تسهم في تعزيز حضورها.

وأشاد بدعم مجلس أبوظبي الرياضي لرياضة الألعاب الشتوية، والإقبال الكبير على المشاركة في البطولات من مختلف الفئات العمرية، تتويجا للجهود التي يبذلها النادي في تبني البرامج والخطط الداعمة، وتوفير الظروف الملائمة لإقامة البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة.

من جهته، أكد يحيى الجنيبي، مدير إدارة النشاط الرياضي بنادي أبوظبي للألعاب الشتوية، اكتمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية لإقامة البطولة، واعتماد قوائم المشاركين من داخل الدولة وخارجها، موضحاً أهميتها في دعم تطور اللعبة، وتوفير فرص الاحتكاك للاعبي ولاعبات الإمارات، بما يسهم في الارتقاء بمستوياتهم وتطوير مهاراتهم.