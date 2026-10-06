جامعة الشارقة تحتضن بطولة العالم للجامعات للقوة البدنية نوفمبر المقبل

الشارقة في 6 أكتوبر / وام / تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تستضيف الجامعة خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر المقبل بطولة العالم للجامعات في القوة البدنية، وذلك في صالات المجمع الرياضي للجامعة،

تنظم الجامعة البطولة بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومجلس الشارقة الرياضي، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، لتجمع الطلبة المشاركين من مختلف دول العالم في منافسات تعزز حضور الرياضة في المجتمع الجامعي.

وأكد سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن استضافة هذا الحدث العالمي تمثل إضافة نوعية إلى سجل الجامعة الحافل بالإسهامات الداعمة للقطاع الجامعي .

و ثمن دعم و رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة لأنشطة الجامعة المختلفة و قال :" تجسد استضافة الجامعة لهذه البطولة مكانة الإمارة وجهةً عالمية للرياضة الجامعية، وتعكس ما تحظى به الجامعة من دعم وتوجيه في مختلف المجالات، بما يعزز رسالتها في بناء الإنسان وتنمية قدراته العلمية والرياضية والمجتمعية".

وأشار إلى أن البطولة تشكل منصة تنافسية ومجتمعية تتيح للطلبة من مختلف الثقافات فرصة تحقيق طموحاتهم الرياضية، وبناء الصداقات، وتبادل الخبرات، والتعرف إلى ثقافة الشارقة وقيمها الإنسانيةء مؤكدا أن الطلبة شركاء أساسيون في نجاح هذه الاستضافة، لما يتميزون به من حيوية وقدرة على المشاركة والتطوع وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتأتي البطولة تأكيدًا لحرص الجامعة على ترسيخ الرياضة جزءًا أصيلًا من الحياة الجامعية، وتشجيع الطلبة على الجمع بين التفوق الأكاديمي والتميز الرياضي، في بيئة تحتضن المواهب وتحتفي بالإنجاز، وتمنح المشاركين تجربة تبقى حاضرة في مسيرتهم الجامعية والرياضية، وتعزز انتماءهم.