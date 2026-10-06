"مبادلة بايو" تطلق دواءين جديدين لعلاج الأمراض المناعية في الإمارات

أبوظبي في 6 أكتوبر/وام/ أطلقت مبادلة بايو، الشركة الوطنية المتخصصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، دواءين جديدين لعلاج الأمراض المناعية، هما "أداليموماب" و"أوستيكينوماب"، من خلال منشأتها التصنيعية "بايوفنتشر هيلث كير"، في خطوة تعزز محفظتها من العلاجات البيولوجية وتدعم جهودها لتوسيع نطاق الوصول إلى خيارات علاجية متقدمة في دولة الإمارات.

يعد "أداليموماب" جسماً مضاداً وحيد النسيلة يستهدف عامل نخر الورم، ويُستخدم لعلاج عدد من الأمراض الالتهابية المرتبطة باضطرابات الجهاز المناعي، تشمل التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفي، والتهاب الفقار اللاصق، وداء كرون، والتهاب القولون التقرحي، والصدفية اللويحية، والتهاب العنبية غير المُعدي .

فيما يعمل "أوستيكينوماب" على تثبيط مساري الإنترلوكين 12 و23 المرتبطين بالالتهابات، ويُستخدم لعلاج الصدفية اللويحية المتوسطة إلى الشديدة، والتهاب المفاصل الصدفي، وداء كرون، والتهاب القولون التقرحي.

يأتي طرح العلاجين في إطار جهود "مبادلة بايو" لتعزيز مرونة منظومة الرعاية الصحية، وتوسيع إتاحة العلاجات الحيوية الأساسية، ودعم تطوير صناعة دوائية مستدامة تستجيب للاحتياجات المتطورة للمرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

ويصرف الدواءان بموجب وصفة طبية فقط، ويقتصر وصفهما أو تقديم النصح بشأنهما على مزاولي الرعاية الصحية المرخّصين، مع ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية لمزيد من المعلومات.

وقال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لـ"مبادلة بايو"، إن إضافة "أداليموماب" و"أوستيكينوماب" إلى محفظة الشركة من العلاجات البيولوجية تعكس جهودها لتوسيع نطاق الوصول إلى خيارات علاجية متخصصة، ودعم مقدمي الرعاية الصحية في توفير مستويات متقدمة من الرعاية للمرضى.

و أكد حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لـ"مبادلة بايو"، أن تنامي محفظة الشركة من العلاجات البيولوجية يعكس تقدمها في تطوير العلاجات المبتكرة وتوطينها، بما يدعم منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن إطلاق الأدوية الجديدة يسهم في توسيع نطاق توفير العلاجات المتقدمة وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعات الدوائية.