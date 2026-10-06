صندوق خليفة يستعرض ابتكارات 10 مشاريع إماراتية في "عالم الذكاء الاصطناعي - أبوظبي 2026"

أبوظبي في 6 أكتوبر /وام/ يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في فعاليات "عالم الذكاء الاصطناعي - أبوظبي 2026"، التي يحتضنها مركز أدنيك أبوظبي، حاليا بمشاركة صناع القرار وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض التقنيات والتطبيقات المتقدمة وبناء الشراكات التي تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

ويستعرض الصندوق، تحت مفهوم "ذكاء إماراتي يصنع الأثر"، حلول وابتكارات 10 مشاريع إماراتية صغيرة ومتوسطة توظف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في مجالات متنوعة، بما يسلط الضوء على قدرة رواد الأعمال الإماراتيين على تطوير حلول تستجيب لاحتياجات فعلية في الأسواق والمجتمع، وتحويل التقنيات الناشئة إلى فرص للنمو وخلق القيمة.

وقالت سعادة موزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: "يمثل الذكاء الاصطناعي اليوم أحد أهم محركات التحول الاقتصادي، ويفتح أمام رواد الأعمال فرصاً واسعة لتطوير حلول جديدة ورفع الكفاءة وخلق نماذج مبتكرة في مختلف القطاعات ونحرص في صندوق خليفة على تمكين رواد الأعمال الإماراتيين من الاستفادة من هذه الفرص، وتطوير قدراتهم، وتحويل أفكارهم وحلولهم المبتكرة إلى مشاريع مستدامة وقابلة للنمو والتوسع".

وأضافت: "توفر مشاركتنا في "عالم الذكاء الاصطناعي - أبوظبي 2026" منصة مهمة لإبراز ما يقدمه رواد الأعمال الإماراتيون من حلول مطورة محلياً، وربطهم بالمستثمرين والعملاء المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، بما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للوصول إلى الأسواق والنمو وتعكس المشاريع المشاركة تنوع مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وقدرة المواهب الوطنية على تحويل التكنولوجيا إلى حلول عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس".

وتتنوع مجالات عمل المشاريع المشاركة لتشمل التكنولوجيا الحيوية، والاستدامة، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والتعليم، والصحة الرقمية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، ومن بينها "بينونة للحلول الجينية"، التي توظف التكنولوجيا الحيوية والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم الإنتاج المحلي لمواد البيولوجيا الجزيئية وتعزيز القدرات في مجالات التشخيص والبحث والتطبيقات الصناعية، و"هاي"، التي تطور حلولاً لتوليد المياه من الغلاف الجوي بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي، بما يدعم إنتاج المياه محلياً ويسهم في تعزيز الأمن المائي والاستدامة.

وتشارك "أبكور تكنولوجي"، التي تقدم حلولاً رقمية في مجالات التمويل والتدقيق والامتثال والحوكمة، و"سياج تك"، المتخصصة في حلول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والأتمتة وحماية البنية التحتية الرقمية، إلى جانب "آي إن لابس تكنولوجي"، التي تعمل على تطوير منصة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمتابعة وتقييم المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية.

وتشمل قائمة المشاريع "جرو بلس تكنولوجيز"، العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المستدامة، و"تايا"، والتي تقدم منصة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل تخطيط الدروس والتقييم ومتابعة تقدم الطلبة، و"سوق فيو"، التي تجمع بين التكنولوجيا المالية والتعليمية والذكاء الاصطناعي من خلال منصة لتحليل الأسهم تركز على الأسواق المالية في دولة الإمارات.

ويشارك أيضا "واي 71"، الذي يطور حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات للجهات الإماراتية في القطاعين الحكومي والخاص، مع تطبيقات في مجالات الأمن السيبراني والتحكم المناخي، و"نبض"، التي توظف الذكاء الاصطناعي في الصحة الرقمية من خلال منصة للدعم السريري تساعد الأطباء خلال الاستشارات وتسهم في أتمتة التوثيق وتبسيط سير العمل.

وتبرز مشاركة المشاريع الإماراتية في "عالم الذكاء الاصطناعي - أبوظبي 2026" تنوع مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، من التكنولوجيا الحيوية والأمن السيبراني إلى التعليم والصحة الرقمية والاستدامة والتكنولوجيا المالية، بما يعكس اتساع نطاق تطبيقاتها وقدرتها على تقديم حلول متخصصة لمختلف القطاعات.

وتتيح الفعالية للمشاريع المشاركة الاطلاع على أحدث التطورات والخبرات العالمية في هذه المجالات، ومواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها القطاعات القائمة على التكنولوجيا.