دراجو الإمارات يواصلون تواجدهم على منصات التتويج في البطولة العربية بسوريا

دمشق في 6 أكتوبر/ وام/ واصل منتخب الإمارات للدراجات الهوائية تواجده على منصات التتويج في البطولة العربية المقامة حاليًا في مدينة اللاذقية السورية، بعدما أحرز فلاح النعيمي الميدالية الذهبية ولقب بطل العرب لفئة الناشئين، فيما نال علي البلوشي الميدالية الفضية في الفئة ذاتها، وأضاف سيف الغاوي فضية فئة الشباب.

وعززت النتائج الجديدة حصيلة المنتخب في البطولة التي تستمر حتى 13 أكتوبر الجاري، بعدما استهل مشاركته بذهبية وفضية في منافسات الفرق ضد الساعة، ليواصل دراجو الإمارات المنافسة على المراكز الأولى في فئتي الشباب والناشئين.