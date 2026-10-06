"سلوشنز+" و"تحالف" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 6 أكتوبر/وام/ وقّعت "سلوشنز+" وشركة تحالف الإمارات للحلول التقنية (تحالف) مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التحول الشامل القائم على الذكاء الاصطناعي، وأنظمة المؤسسات، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات، والبيانات، وذلك لدعم تطوير واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف المؤسسات.

جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات معرض ومؤتمر "عالم الذكاء الاصطناعي - أبوظبي 2026" والذي تشارك فيه «سلوشنز+» بصفتها الشريك العالمي للحدث.

يجمع هذا التعاون بين خبرات «سلوشنز+» في خدمات الذكاء الاصطناعي وحلول المؤسسات، وقدرات "تحالف" في مجال التحول الرقمي ويتيح فرصاً أمام الشركتين للعمل معاً على مبادرات تدعم تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي وتعزز الكفاءة التشغيلية، مع المساهمة في الوقت ذاته في الجهود المستمرة لتسريع وتيرة التحول والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من ناصر النبهاني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "سلوشنز+" وسعادة الدكتور أحمد مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف الإمارات للحلول التقنية (تحالف)، بحضور ممثلين عن الشركتين.

وحول هذه المذكرة ، قال ناصر النبهاني، :" يتمحور تبني الذكاء الاصطناعي حول تحويل التكنولوجيا إلى قيمة حقيقية للمؤسسات ومن خلال تعاوننا مع "تحالف"، فإننا نجمع بين الفهم العميق لعمليات المؤسسات الذي تتمتع به شركة "سلوشنز+" وبين قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وذلك لمساعدة المؤسسات على تبني هذه التقنية بأساليب عملية ومسؤولة وذات أثر ملموس ونهدف معاً إلى تمكين الشركات من العمل بكفاءة أكبر، وتعزيز قدراتها، والاستعداد للمستقبل".

بدوره، قال سعادة الدكتور أحمد مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «تحالف» الإمارات للحلول التقنية (تحالف): "مع تطور الذكاء الاصطناعي وانتقاله من مجرد مساعدة الأفراد إلى تنفيذ المهام واتخاذ القرارات، سيصبح الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء الاصطناعي السيادي من الممكنات الرئيسية للتحول المؤسسي ونعمل في "تحالف" على تطوير حلول ذكاء اصطناعي سيادية تضع اللغة العربية في قلب تصميمها، بما يساعد المؤسسات على تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والمرونة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل".

تمثل هذه الشراكة خطوة ضمن جهود الشركتين لبناء أوجه تعاون تجمع بين التكنولوجيا والخبرات والقدرات الابتكارية، بما يسهم في دعم التطور المستمر للمنظومة الرقمية.