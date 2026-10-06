" الوطني الاتحادي " و"الشورى الإيراني" يبحثان علاقات التعاون البرلماني

أروشا (تنزانيا) في 6 أكتوبر / وام / التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية ، اليوم منو شهر متكي، رئيس وفد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، على هامش اجتماعات الجمعية الـ153 للاتحاد المنعقدة في مدينة أروشا في تنزانيا .

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين.

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، أهمية دور المؤسسات البرلمانية في تعزيز العلاقات والشراكات بين الدول، وترسيخ أسس السلام والأمن والاستقرار، ودعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة.

وشدد معاليه على أن حل أزمات المنطقة يتطلب حواراً صريحا وصادقا يراعي مصالح شعوب المنطقة ويقدم حلولا توافقية تعزز الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.

كما أكد معاليه حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواصلة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتوسيع قنوات الحوار والتواصل مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، بما يعكس نهج دولة الإمارات في دعم التعاون الدولي وترسيخ قيم الحوار والتفاهم.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والتنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعزز علاقات حسن الجوار، مشددين على أهمية دور البرلمانات في تعزيز التواصل وطرح القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية، بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.