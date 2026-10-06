علي راشد النعيمي ونائب رئيس البرلماني الأوكراني يبحثان تعزيز التعاون البرلماني

أروشا (تنزانيا) في 6 أكتوبر/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، اليوم سعادة أولكسندر كورنيينكو، نائب رئيس البرلمان الأوكراني، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد بمدينة أروشا بتنزانيا.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد.

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها في دعم التفاهم والحوار بين الشعوب والدول، مشيرًا إلى الجهود التي يقودها فريق العمل رفيع المستوى المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية في الاتحاد البرلماني الدولي، وأهمية تنسيق المواقف البرلمانية الدولية لدعم مسارات السلام.

وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأوكرانيا، وأكدا الحرص المشترك على تطوير مجالات التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

حضر اللقاء، سعادة خالد عمر الخرجي، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي.