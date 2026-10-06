رئيس المنظمة الدولية للصحة المهنية يطلع على استعدادات أبوظبي لاستضافة "مؤتمر إيكو 2033"

أبوظبي في 6 أكتوبر/وام/ اطلع البروفيسور سيونغ كيو كانغ، رئيس المنظمة الدولية للصحة المهنية "إيكو" (ICOH) على مرافق مركز "أدنيك" أبوظبي، المرشح لاستضافة فعاليات المؤتمر العالمي للصحة المهنية "إيكو" 2033 وتعرف على منشآته وتجهيزاته وخدماته اللوجستية، وبنيته التحتية المتطورة، إلى جانب بحث الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة باستضافة المؤتمر العالمي.

جاء ذلك خلال زيارة البروفيسور سيونغ كيو كانغ والوفد المرافق له للدولة في إطار تقييم ملف ترشح أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي للصحة المهنية "إيكو" 2033.

وشهد اليوم الأول من الزيارة اجتماعاً رسمياً رفيع المستوى، بحضور سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وسعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، والعقيد الدكتور يونس اليعربي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والبروفيسور الدكتور نهيان هلال، رئيس جمعية الإمارات للصحة المهنية وصحة المجتمع.

وشمل البرنامج جولة تعريفية بعدد من أبرز المعالم الثقافية والسياحية في إمارة أبوظبي، تضمنت جامع الشيخ زايد الكبير، و"وارنر براذرز أبوظبي" في جزيرة ياس، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني في جزيرة السعديات، بما يبرز المقومات السياحية والثقافية التي تتمتع بها الإمارة بوصفها وجهة عالمية لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى.

وأكدت الجهات المنظمة أن الزيارة تأتي ضمن مراحل التقييم الرسمية لملف الترشح، وتهدف إلى استعراض الجاهزية المؤسسية والتنظيمية، ومستويات الدعم الحكومي والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب الإمكانات اللوجستية والسياحية التي تتمتع بها أبوظبي لاستضافة الحدث العالمي.