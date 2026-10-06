وفد أوروبي يزور جامعة الفجيرة ويشيد بمرافقها وبيئتها التعليمية

الفجيرة في 6 أكتوبر/ وام/ استعرضت جامعة الفجيرة أمام وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي برامجها الأكاديمية ومرافقها التعليمية وتوجهاتها في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع .

واطلع الوفد خلال زيارة لمقر الجامعة على عدد من المرافق الأكاديمية والتعليمية وتعرّف على ما توفره من بيئة تعليمية وخدمات ومرافق داعمة لتجربة الطلبة ومسيرتهم الأكاديمية.

وأكد سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة الذي التقى الوفد بحضور نوابه وعمداء الكليات أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز التواصل والانفتاح على المؤسسات والبعثات الدبلوماسية، ودعم فرص التعاون والتبادل الأكاديمي والثقافي.

وأشاد أعضاء الوفد بمرافق الجامعة الأكاديمية والتعليمية المتطورة، وما توفره من بيئة جامعية داعمة للتعليم والتعليم.