تعاون استراتيجي بين "أوبن إينوفيشن إيه آي" ونت آب" بمجال الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ أعلنت "أوبن إينوفيشن إيه آي"، الشركة الإماراتية المتخصصة في البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي وتنسيقها و"NetApp"، شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، عن تعاونهما في مجال التكنولوجيا خلال فعاليات معرض وقمة الذكاء الاصطناعي" أبوظبي 2026".

يهدف التعاون إلى تحديد الفرص الممكنة للجمع بين Sovereign AI Fabric من أوبن إينوفيشن، كحل برمجي مستقل عن العتاد يتيح تهيئة وإدارة وتأمين وتشغيل البنية التحتية لوحدات معالجة الرسومات (GPU) بكفاءة عبر البيئات المحلية والهجينة والمعزولة، وNetApp Platform من نت آب، كمنصة ذكية خاضعة للحوكمة تُحوّل البيانات الموزعة داخل المؤسسات إلى مصدر موثوق وجاهز لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى نقلها أو نسخها أو تجميعها في مستودع مركزي.

ويتيح التعاون أيضا تكاملاً سلساً مع أبرز منصات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، مدعومةً بحلول تخزين آمنة تمتد عبر البيئات السحابية والهجينة ومتعددة السحابات.

ومن خلال توفير وصول شبه فوري إلى البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي في مواقعها الأصلية، تُقلّص المنصة الحاجة إلى عمليات الاستخراج والتحويل والتجميع المتكررة، ما يعزز الكفاءة ويُسرّع الاستفادة من البيانات.

وتعتزم الشركتان استكشاف فرص التكامل بين تقنيات تنسيق أحمال عمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الجاهزة لدعم تطبيقاته، بما يمكّن المؤسسات من تسريع عمليات الحوسبة وتحسين الاستفادة من مواردها التقنية وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على بياناتها ونماذجها وبيئات التشغيل الخاصة بها.

ويركز التعاون على 3 مجالات رئيسية تشمل استكشاف بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي، وتستفيد هذه المنظومة من التكامل بين Sovereign AI Fabric ومنصة NetApp للبيانات لتوفير بيئة متكاملة تدعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي المتنوعة، بدءاً من التدريب والاستدلال وصولاً إلى التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، وبنية بيانات عالية الأداء توفّر وصولاً شبه فوري إلى البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي، ما يمكّن موارد الحوسبة المسرّعة من العمل بأقصى مستويات الكفاءة والإنتاجية.

كما تعزز دعم نشر حلول الذكاء الاصطناعي السيادي عبر مختلف البيئات المحلية والهجينة والمعزولة، بما يلبي احتياجات الحكومات والمؤسسات ومزوّدي خدمات السحابة الحديثة، مع ضمان التحكم الكامل بالبيانات وأعباء العمل.

وقال خوسيه بيتيسكو، نائب الرئيس للأسواق الاستراتيجية في NetApp: "تستند فعالية تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى القدرة على توفير البيانات بالسرعة والنطاق والموثوقية المطلوبة لتغذية البنى التحتية للحوسبة المسرّعة بكفاءة".

وأضاف: "يمكننا من خلال الجمع بين بنية NetApp التحتية لبيانات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، وقدرات تنسيق الذكاء الاصطناعي السيادي من Open Innovation AI، مساعدة العملاء على تمكين المؤسسات من تطوير بيئات ذكاء اصطناعي سيادية تظل فيها البيانات محمية وتحت سيطرتها الكاملة، مع سهولة الوصول إليها وإتاحة البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي بسرعة شبه فورية عبر بنيتها التحتية".

من جهته، قال الدكتور عابد بن عيشوش، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوبن إينوفيشن: " تستمد قوة الذكاء الاصطناعي السيادي من متانة البنية البيانية التي يرتكز إليها، ومع تسارع الجهود الحكومية والمؤسسية لبناء قدرات وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، باتت السيادة على البنية التحتية والبيانات التي تغذي هذه القدرات عاملاً أساسياً لتحقيق الاستقلالية والأمان والثقة ونهدف عبر الجمع بين منصة NetApp ونسيجنا السيادي للذكاء الاصطناعي، إلى تزويدها بحزمة متكاملة لبناء الذكاء الاصطناعي وتشغيله على نطاق الدولة.