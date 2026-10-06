  "ألف للتعليم" تشارك بـ"معرض عالم الذكاء الاصطناعي".

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ أكدت "ألف للتعليم" أن مشاركتها بـ " معرض عالم الذكاء الاصطناعي " تأكيد للدور الريادي الذي تؤديه تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية في قطاع التعليم، وتحديداً لتقديم تجارب تعلم أكثر تخصيصاً وقابلية للتوسع.

وقالت الدكتورة عائشة اليماحي، المستشار الاستراتيجي في "ألف للتعليم" إن "ألف للتعليم" تستعرض في منصتها Alef Platform و Alef Teacher Studio و AI-enabled Auto Grading، ضمن منظومتها المتكاملة للتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتي تجمع بين التعلم التكيفي، وتحليلات البيانات، والتدريس الذكي لتخصيص مسارات التعلم وفق احتياجات كل طالب، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ للمعلمين.

ويركز حضور "ألف للتعليم" على إبراز الذكاء الاصطناعي المسؤول في العملية التعليمية ودوره في دعم المعلمين وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات تعليمية أفضل، وليس استبدال دورهم.

وتسعى إلى إبراز خبرتها في تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، حيث تخدم منظومتها نحو مليوني طالب في 20 ألف مدرسة، وأكثر من 85 ألف معلم وبذلك، تستفيد "ألف للتعليم" من مشاركتها للانتقال من الحديث عن الذكاء الاصطناعي كفكرة إلى إبراز تطبيقاته العملية وتأثيره القابل للقياس في مستقبل التعليم.