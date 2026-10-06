إطلاق الدورة الـ6 من جائزة التميز الاجتماعي برأس الخيمة

رأس الخيمة في 6 اكتوبر / وام / أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة إطلاق الدورة السادسة من "جائزة التميز الاجتماعي 2026"، وفتح باب طلبات الترشح لها عبر المنصة الإلكترونية للجائزة.

يأتي ذلك في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في العمل الاجتماعي، وتقدير الإنجازات والمبادرات والممارسات المتميزة التي تسهم في تنمية المجتمع والارتقاء بجودة الحياة.

وتضم الجائزة في دورتها الجديدة أربع فئات رئيسية تتفرع إلى 16 مساراً، بما يوسع دائرة المشاركة ويتيح المجال أمام شرائح متنوعة من المجتمع لإبراز إنجازاتها وتجاربها وممارساتها المتميزة.

وتشمل مسارات الجائزة الشخصيات المجتمعية والشباب والمدربين والمتقاعدين والأسر الإماراتية والمؤسسات والجهات ذات الإسهامات المجتمعية إلى جانب المبادرات الاجتماعية والبرامج الإعلامية والمحتوى الرقمي والتحول الرقمي في المجال الاجتماعي والمجالس الشبابية ومجالس الأحياء ونوادي الجاليات بما يعكس تنوع مجالات العمل الاجتماعي والمجتمعي واتساع نطاق التميز الذي تسعى الجائزة إلى تحفيزه.

وقال خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن إطلاق الدورة السادسة يعكس الحرص على مواصلة تطوير منظومة الجائزة وتوسيع دائرة المشاركة فيها، وتحفيز أفراد المجتمع ومؤسساته على تبني ممارسات نوعية ومبتكرة تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

وتحظى الأسرة الإماراتية بمكانة بارزة في الدورة السادسة، في ظل "عام الأسرة 2026"، بما يعكس أهمية استقرار الأسرة وتماسكها ودورها في التنشئة والمحافظة على القيم والهوية الوطنية، إلى جانب دورها في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وتفتح الجائزة المجال أمام الشباب والمتقاعدين والمدربين والشخصيات المجتمعية لتقديم تجاربهم وإنجازاتهم، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن التميز المجتمعي لا يرتبط بمرحلة عمرية أو موقع وظيفي محدد، وإنما بما يقدمه الفرد من معرفة وخبرة ومبادرة ومساهمة إيجابية في محيطه.

وعلى المستوى المؤسسي تشجع الجائزة الجهات المشاركة على تطوير ممارساتها وبرامجها المجتمعية، وتعزيز الابتكار والاستدامة في مبادراتها، بما يسهم في ترسيخ المسؤولية المجتمعية وتحويلها إلى ممارسة مؤسسية مستمرة تتكامل مع جهود التنمية وجودة الحياة.

ووجه بن عنبر دعوه بالمشاركة والترشح إلى الأفراد والأسر والمؤسسات والجهات الراغبة في المشاركة إلى التعرف إلى فئات الدورة السادسة ومتطلباتها عبر المنصة الإلكترونية لجائزة التميز الاجتماعي، "easd.ae/award" والمشاركة بتجاربها وإنجازاتها المتميزة.