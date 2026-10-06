مركزأبوظبي للغة العربية يشارك بمعرض فرانكفورت للكتاب بدورته الـ78

أبوظبي في 6 أكتوبر / وام / يشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في فعاليات الدورة الـ78 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2026، ببرنامج متكامل يركز على تعزيز حضور الأدب الإماراتي والعربي عالمياً، وتوسيع الشراكات الدولية في مجالات الترجمة، والنشر، وتبادل حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تطوير منظومة المكتبات المتخصصة، ودعم التحول الرقمي في خدمات المعرفة، والاحتفاء بمشروع "كلمة إلى العالم".

يحتفي المركز خلال مشاركته في المعرض الذي يقام من 7 إلى 11 أكتوبر الجاري بمرور عام على إطلاق مبادرة "كلمة إلى العالم"، من خلال حفل استقبال ينظمه في جناحه بالمعرض ويشهد الإعلان عن 14 شراكة جديدة للترجمة والنشر المشترك بالتعاون مع 10 دور نشر ومؤسسات ثقافية محلية ودولية، لنقل الأدب الإماراتي والعربي إلى قراء جدد حول العالم.

وتشمل المشاريع الجديدة توسيع ترجمة ونشر أعمال إماراتية وعربية بمجالات الرواية وأدب الطفل والمؤلفات التاريخية والتوثيقية والتراثية والاجتماعية إلى سبع لغات هي الإنجليزية، والهندية، والأردية، والبرتغالية، والإسبانية، واليونانية، والمقدونية، وصولاً إلى تعزيز حضور الأدب الإماراتي والعربي في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية.

تضم قائمة الشركاء في هذه المشاريع عدداً من دور النشر والمؤسسات الثقافية من اليونان والمملكة المتحدة والبرازيل وباكستان والهند وجمهورية شمال مقدونيا، إلى جانب دولة الإمارات.

ويستعرض المركز خلال مشاركته في حوار دولي بعنوان "الترجمات: نوافذ مفتوحة على عوالم الآخرين" تجربة مشروع "كلمة" للترجمة في نقل المعارف والآداب العالمية إلى اللغة العربية، إلى جانب الامتداد الدولي للمشروع عبر مبادرة "كلمة إلى العالم".

ويستضيف المعرض على منصته الرئيسة جلسة بعنوان "أنغام الفردوس: الشعر العربي باللغة الألمانية"، في إطار برنامج جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي يقودها المركز، بمشاركة الباحث الألماني شتيفان فايدنر، الحائز على جائزة الشيخ زايد للكتاب 2026 فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى، إضافة إلى ندوة "البراعة الإنسانية وفن إبداع شخصيات لا تُنسى"، بمشاركة الروائي المصري أشرف العشماوي، الحائز على جائزة الشيخ زايد للكتاب 2026 في فرع الآداب.

ويتضمن برنامج المشاركة سلسلة لقاءات مهنية وفعاليات ثقافية وشراكات دولية،وتشمل أجندة المشاركة عقد أكثر من 50 اجتماعاً ولقاءً مع ناشرين من مختلف دول العالم.

ويستثمر المركز مشاركته في دعم مجالات تطوير المكتبات المتخصصة، والاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في قطاع المكتبات وتطوير الممارسات المهنية، ودعم تنمية المجموعات المكتبية بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين والتوجهات المعرفية الحديثة، من خلال زيارة أجنحة دور النشر والمؤسسات الثقافية المشاركة، ومراجعة أحدث الإصدارات المطبوعة والرقمية، بما في ذلك العناوين المتخصصة والنادرة، وتحليل الإصدارات الحديثة ما يدعم قرارات التزويد القائمة على الاحتياج والجودة، ويتوافق مع سياسات التزويد المعتمدة.

وتشمل مشاركة المركز في المعرض حضور جلسات متخصصة تتناول مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وصناعة المحتوى، وإدارة المعرفة وقواعد البيانات، إلى جانب جلسات مخصصة لأمناء المكتبات، ومناقشة تطوير الخدمات والنشر المفتوح والتحولات التي تشهدها خدمات المعلومات.

وتتضمن أجندة الوفد المشارك عقد لقاءات مهنية مع دور النشر ومزودي قواعد البيانات والمؤسسات المكتبية الدولية، بهدف تعزيز التعاون وتوسيع شبكة الشراكات الإستراتيجية في مجالات المعرفة والمصادر الرقمية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية إلى مؤسسات مكتبية في فرانكفورت للاطلاع على نماذج تشغيل متقدمة واستلهام أفضل الممارسات التشغيلية.

ويشمل برنامج المشاركة فعالية للتعريف بكتاب "الرؤية والتغيير والتميز: دولة الإمارات العربية المتحدة بين التقاليد والابتكار"، وهو إصدار باللغة الألمانية يقدم قراءة لمسيرة تطور دولة الإمارات بين التراث والحداثة، ويجسد نموذجاً للتعاون الثقافي الألماني الإماراتي، إلى جانب محاضرة حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل معارض الكتب.