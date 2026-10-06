"أوقاف أبوظبي" تكشف عن أول وكيل ذكاء اصطناعي توليدي وتفاعلي خاص بها

أبوظبي في 6 أكتوبر/وام/ تشارك هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف أبوظبي" في معرض عالم الذكاء الاصطناعي "أبوظبي 2026" وتكشف خلالها عن أول وكيل ذكاء اصطناعي توليدي وتفاعلي خاص بها في خطوة نوعية تعكس توجهها نحو توظيف التقنيات المتقدمة لتطوير خدمات الأوقاف وأموال القُصَّر وتعزيز أثرها المجتمعي المستدام.

يشكل الوكيل نقطة اتصال رقمية موحّدة صُمّمت لتعزيز تجربة المتعاملين وتسهيل وصولهم إلى خدمات أوقاف أبوظبي، إذ يتيح للمستخدمين التفاعل بصورة طبيعية عبر الصوت أو النص بـ 150 لغة، من بينها العربية والإنجليزية.

ويقدّم الوكيل إرشادات مخصّصة توجّه المتعاملين إلى الخدمة المناسبة أو الخطوة التالية.. وسيتمكن زوار المعرض من مقابلة وكيل الذكاء الاصطناعي عن قرب من خلال تجربة تفاعلية في جناح أوقاف أبوظبي، والتعرّف إلى قدراته بشكل مباشر.

وتنسجم هذه المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وتؤكد التزام أوقاف أبوظبي بتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي التحاورية ومتعددة اللغات في تحديث أنظمتها، وتوحيد بيانات الأوقاف والبيانات المالية، والاستفادة من التحليلات المتقدمة لدعم الشفافية والكفاءة واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، بما يجعل خدماتها أكثر سلاسة وفاعلية للجميع.

وقال سعادة فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام للهيئة ": تمضي أوقاف أبوظبي في مسيرة التحول الرقمي انسجاماً مع رؤية إمارة أبوظبي في التحول لأول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي عالميًا قادرة على تقديم خدمات استباقية ومرنة تتمحور حول احتياجات المجتمع".

وقال إنهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه ممكِّناً استراتيجياً لإعادة ابتكار قطاع الأوقاف، من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية والحوكمة القائمة على البيانات، بما يرسِّخ حماية الأصول الوقفية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأضاف أن مشاركتهم تجسّد هذا التوجّه من خلال استعراض حلول عملية تسهل تجربة المستفيدين، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع صنّاع القرار وقادة منظومة التكنولوجيا العالمية.

وقال:" من خلال منصتنا الرقمية الموحَّدة وتطبيقنا الذكي المرتقب، الذي يتم استعراضه خلال الحدث والمصمَّم على مرحلتين تخصص الأولى لأموال القُصَّر والثانية للأوقاف، نعمل على توفير تجربة رقمية آمنة وسلسة وموثوقة، وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحوكمة البيانات المعتمدة في الدولة، بما يعزِّز مساهمتنا في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي لإمارة أبوظبي وبناء منظومة وقفية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة".

و تستعرض الهيئة أيضاً أنظمة ذكية مستقبلية لإدارة الأصول الوقفية والتدفقات المالية وبيانات المستفيدين، إلى جانب لوحات تحليلية تتيح رؤى آنية تدعم صنع القرار وقياس الأثر ومتابعة أداء المحافظ الوقفية وتسلِّط الضوء على عدد من الحملات الوقفية في مجالات الحياة والأيتام والتعليم والابتكار والإرث، بما يعكس دور التكنولوجيا في تطوير نماذج وقفية مستدامة وقابلة للتوسّع.

وتوفّر هذه الحلول مجتمعة مساراً أكثر تكاملاً لإدارة الخدمات والبيانات، يربط بين احتياجات المستفيدين ومتطلبات إدارة الأصول الوقفية والتدفقات المالية، ويدعم فرق العمل في متابعة الأداء واستخلاص الرؤى بصورة أسرع وأدق.

كما تسهم في تعزيز وضوح رحلة المتعامل من مرحلة الاستفسار وحتى الحصول على الخدمة، بما يترجم توجه أوقاف أبوظبي نحو استخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات أكثر كفاءة وارتباطاً باحتياجات المجتمع.