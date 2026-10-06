صالح الشرقي وراشد بن حمد الشرقي يشهدان جانبا من فعاليات اليوم التحضيري للمنتدى الـ14 لأسواق الطاقة

الفجيرة في 6 أكتوبر/ وام/ شهد الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام نائب رئيس منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، جانباً من فعاليات اليوم التحضيري للمنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26) ، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في فندق دبل تري هيلتون الفجيرة يومي 6 و7 أكتوبر الجاري.

وأكد الشيخ صالح بن محمد الشرقي أن استضافة الفجيرة لهذا التجمع الدولي تعكس المكانة التي باتت تتمتع بها الإمارة على خريطة قطاع الطاقة والتجارة البحرية، مشيراً إلى أن حضور هذا العدد من القيادات وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم يؤكد أهمية الفجيرة وجهة للحوار وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية.

وقال إن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز التواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل التجارب، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، ويعزز من قدرة الفجيرة على مواصلة أداء دورها حلقة وصل مهمة بين الأسواق ومراكز الطاقة العالمية.

من جانبه، أكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة ميناء الفجيرة، أن تنوع المشاركين يعزز أهمية المنتدى بوصفه منصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر، مشيراً إلى أن انعقاده في الفجيرة يعكس مكانة الإمارة وثقة المجتمع الدولي بإمكاناتها، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات في قطاعي الطاقة والتجارة البحرية.

ويجمع المنتدى في دورته الحالية عدداً من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء في قطاع الطاقة، من بينهم ضيفا الشرف معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير النقل والاتصالات بمملكة البحرين.

و تشهد أعمال المنتدى مشاركة نخبة من القيادات التنفيذية في قطاع الطاقة والموانئ والتخزين والتجارة، من بينهم حسين سلطان لوتاه - الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وأحمد بن ثالث - الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتجارة العالمية، وأنغ وي كيونغ - الرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ والملاحة البحرية في سنغافورة، وغاي موينس - الرئيس التنفيذي لشركة VTTI، ودايفيد بيرد - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصفاة دانجوتي.

وتحمل دورة هذا العام شعار "تعزيز المرونة وإتاحة الفرص"، وتبحث أبرز قضايا الطاقة والتجارة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، مع التركيز على أمن الطاقة وتدفقات النفط والغاز ومرونة سلاسل الإمداد والممرات التجارية، ودور قطاع الطاقة في شرق السويس، فيما يتضمن المنتدى حفل تكريم لأبرز الرؤساء التنفيذيين في قطاع الطاقة عالمياً.

ويبرز المنتدى في هذا السياق الدور المحوري الذي تؤديه إمارة الفجيرة في دعم أمن الطاقة والتجارة البحرية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي للطاقة وحلقة وصل رئيسية في حركة تدفقات الطاقة والتجارة الدولية.