"أبوظبي للزراعة" تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

أبوظبي في 6 أكتوبر / وام / أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هويتها المؤسسية الجديدة خلال مشاركتها في الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، في خطوة تجسد مرحلة جديدة من تحولها الاستراتيجي وتترجم مستهدفات استراتيجية التحول الزراعي في إمارة أبوظبي.

تأتي الهوية المؤسسية الجديدة تعبيراً عن تطور دور الهيئة واتساع نطاق تأثيرها في منظومة الأمن الغذائي، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ويعكس التحول نحو نموذج تنموي أكثر اعتماداً على الابتكار والتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتعزيز مرونة سلاسل الغذاء وقدرتها على تلبية متطلبات المستقبل.

وتجسد الهوية الجديدة رؤية الهيئة المتمثلة في"الريادة العالمية في الأمن الغذائي"، وتعكس نهجاً مؤسسياً متكاملاً يربط بين الزراعة المستدامة والسلامة الغذائية والأمن الحيوي ضمن منظومة واحدة تعمل على ضمان استدامة الغذاء وسلامته، وتعزيز جاهزية القطاع لمواجهة التحديات المستقبلية.

وتعكس الهوية مفهوم الأمن الغذائي باعتباره محوراً رئيسياً تتكامل حوله ثلاثة مرتكزات مترابطة تشمل الزراعة المستدامة، والسلامة الغذائية، والأمن الحيوي، في انعكاس لمنظومة متكاملة تبدأ من الإنتاج الزراعي والحيواني، وتمتد عبر مختلف مراحل سلسلة الغذاء، وصولاً إلى غذاء آمن ومستدام للمجتمع والأجيال القادمة.

استُلهم تصميم الشعار الجديد من "شريط موبيوس"، الذي يُعد أحد أبرز الرموز العالمية للاستمرارية والترابط والاستدامة، ليعكس طبيعة منظومة الأمن الغذائي المتكاملة التي تعمل الهيئة على تطويرها، حيث تتكامل الزراعة المستدامة والسلامة الغذائية والأمن الحيوي ضمن دورة مترابطة تستهدف تحقيق غذاء آمن ومستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.

ويجسد الشكل المستوحى من الدرع مفاهيم الحماية والمرونة، ويعبر عن دور الهيئة في تعزيز أمن واستدامة منظومة الغذاء في إمارة أبوظبي.

وقال سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة: " تمثل هويتنا المؤسسية الجديدة أكثر من مجرد تغيير بصري، فهي تعبير عن مرحلة جديدة من مسيرة الهيئة تتسق مع مستهدفات استراتيجية التحول الزراعي التي ترسم ملامح مستقبل القطاع الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي، وتعكس هذه الهوية طموحنا في بناء منظومة غذائية أكثر استدامة ومرونة وكفاءة، قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية وتعزيز مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة في مجال الأمن الغذائي".

وأضاف : "تعكس الهوية الجديدة التزام الهيئة طويل الأمد تجاه المجتمع والأجيال القادمة، وتعبر عن رؤية متكاملة تجمع بين الزراعة المستدامة والسلامة الغذائية والأمن الحيوي ضمن منظومة واحدة مترابطة ومن خلال استراتيجية التحول الزراعي، نواصل الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبيانات، ونعمل على تمكين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمنتجين، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، بما يدعم رؤيتنا في تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي".

وتعبر الهوية الجديدة عن رؤية مستقبلية متكاملة تقود مسيرة التحول في القطاع الزراعي والغذائي، وترتكز على الاستدامة والابتكار والتمكين والشراكة كعوامل أساسية لتحقيق الأثر المستدام ومن خلال هذا التوجه، تواصل الهيئة تطوير قدرات القطاع الزراعي والغذائي، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتوظيف التقنيات الحديثة والبيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم الممارسات الزراعية والغذائية المستدامة، بما يعزز قدرة منظومة الغذاء في أبوظبي على مواجهة التحديات المستقبلية واستثمار الفرص الواعدة

ويمثل إطلاق الهوية بداية مرحلة جديدة في التواصل المؤسسي للهيئة، تهدف من خلالها إلى تقديم رسالتها ودورها بصورة أكثر وضوحاً وتكاملاً، وتعزيز ارتباط مختلف فئات المجتمع والشركاء بمنظومة الأمن الغذائي باعتباره مسؤولية مشتركة واستثماراً طويل الأمد في مستقبل أبوظبي.

وتمثل الهوية المؤسسية الجديدة انعكاساً بصرياً واستراتيجياً لمسار التحول الذي تشهده الهيئة، حيث توحد مختلف أدوارها ومبادراتها تحت رؤية واحدة تركز على بناء منظومة غذائية متكاملة تجمع بين الإنتاج والاستدامة والسلامة والابتكار، وتسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية التحول الزراعي وترسيخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.