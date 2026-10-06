محمد الشرقي يستقبل وفدًا من سفراء الاتحاد الأوروبي

الفجيرة في 6 أكتوبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، وفدأ من سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة سعادة لوسي بيرغر سفيرة الاتحاد.

ورحّب سموّه بوفد السفراء، مؤكّدًا أهمية تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات الحيوية التي تخدم تحقيق المصالح المشتركة والنمو المستدام على جميع الأصعدة.

وأكّد سموّه، الأولوية التي تُوليها إمارة الفجيرة لفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك، انطلاقًا من رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والتي ترتكز على تعزيز العلاقات الدولية، ومدّ جسور الحوار والمشاركة، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والنمو الاقتصادي، وخدمة التحوّلات التنموية التي تشهدها إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، في المجالات كافة.

من جانبهم، أعرب سفراء الاتحاد الأوروبي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكّدين متانة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، وأشادوا بالتطور الكبير الذي تشهده إمارة الفجيرة على مختلف المستويات.

حضر الاستقبال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.