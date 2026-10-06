اللوفر أبوظبي يعلن قائمة المرشحين لـ " جائزة ريتشارد ميل للفنون 2026"

أبوظبي في 6 أكتوبر/وام/ أعلن اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع علامة صناعة الساعات السويسرية ريتشارد ميل، أسماء الفنانين الستة المرشحين للنسخة السادسة من معرض «فن الحين» وجائزة ريتشارد ميل للفنون، وتشكيل لجنة التحكيم، وذلك عقب عملية اختيار تنافسية استقطبت أكثر من 300 عرض مشروع قدمها مواطنون ومقيمون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مواطنين من الجنسية الهندية .

وتشهد نسخة عام 2026 توسعاً في نطاق المبادرة لتشمل فنانين من الهند إلى جانب الفنانين من دول مجلس التعاون، بما يعكس روابط ثقافية وتاريخية ممتدة بين الهند ومنطقة الخليج العربي.

ويقام معرض «فن الحين 2026» تحت قبة اللوفر أبوظبي خلال الفترة من 11 نوفمبر 2026 إلى 28 فبراير 2027، ويقدم أعمال الفنانين المرشحين وتفسيراتهم لموضوع هذا العام «الروافد»، الذي يسلط الضوء على الروابط والتجارب المشتركة التي تواصل تشكيل المجتمعات عبر مختلف المناطق والأجيال.

وتضم لجنة تحكيم «فن الحين 2026» الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مبادرة «أ.ع.م اللامحدودة»، التي دعمت الممارسات الفنية الناشئة في دولة الإمارات خلال فترة نشاطها.

وتشمل مشاركات الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة المؤسسية عضوية لجنة اقتناء الأعمال الفنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في متحف تيت (MENAAC)، واللجنة المعنية بالشرق الأوسط في مركز بومبيدو، إلى جانب مؤسسة الشارقة للفنون والتي يسهم من خلالها في تعزيز حضور فنون الشرق الأوسط على الساحة العالمية.

وقال الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إن معرض «فن الحين» يمثل منصة مهمة لدعم الفنانين وتعزيز الحوار الثقافي بين مختلف المجتمعات، مشيراً إلى أن توسيع نطاق المبادرة ليشمل فنانين من الهند إلى جانب فناني دول مجلس التعاون يعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية بين الجانبين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والإبداع في المنطقة.

وتضم اللجنة الدكتور غيليم أندريه، مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي، وكاميني ساوني، الخبيرة في مجال المتاحف والقيّمة الفنية والقيّمة الضيفة على المعرض، ومايا أليسون، المديرة التنفيذية المؤسسة لرواق الفن ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي.

وقال الدكتور غيليم أندريه إن معرض «فن الحين» يمثل منصة مهمة للممارسات الفنية المعاصرة في اللوفر أبوظبي، ويتيح للفنانين التفاعل مع السردية العالمية للمتحف من خلال تكليفات فنية جديدة، مشيراً إلى أن المرشحين هذا العام يقدمون تنوعاً لافتاً في المقاربات والخامات والرؤى.

من جانبها، قالت تيلي هاريسون، العضو المنتدب لريتشارد ميل في الشرق الأوسط وتركيا، إن الثقافة تتطور حين تتلاقى رؤى مختلفة وتتبادل التأثير، مشيرة إلى ما تتمتع به الإمارات والهند من عمق ثقافي وانفتاح على التجدد واستشراف المستقبل.

وضمت قائمة الفنانين الستة المرشحين لنيل الجائزة عهد العمودي من المملكة العربية السعودية، والمها جرالله من دولة الإمارات، والفنان والمصمم الماليزي المقيم في دبي محمد شامين سحروم، والفنانين الهنود رافيكومار كاشي، ورينا كالات، وفيفيك فيلاسيني.

وقالت كاميني ساوني إن عروض المشاريع المقدمة للمعرض عكست تنوعاً في المقاربات الفنية وجرأة في التعامل مع موضوع «الروافد»، مشيرة إلى أن الفنانين الستة لفتوا اهتمام لجنة التحكيم باستعدادهم للابتكار وتجربة أفكار وخامات وأشكال فنية متنوعة.

وسيعمل الفنانون المرشحون خلال المرحلة المقبلة على تطوير مشاريعهم استعداداً للمعرض، فيما يحصل الفائز بجائزة ريتشارد ميل للفنون على جائزة نقدية قدرها 60 ألف دولار أمريكي، على أن يُعلن عنه في وقت لاحق من الموسم.