نهيان بن مبارك يزور فعاليات "الأسبوع العالمي للغذاء" و"عالم الذكاء الاصطناعي "

أبوظبي في 6 أكتوبر / وام / زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2026 و"عالم الذكاء الاصطناعي – أبوظبي 2026"، بمركز أدنيك أبوظبي.

واطّلع معاليه خلال جولة موسعة على أبرز المشاركات المحلية والدولية، وأحدث التقنيات والحلول والابتكارات التي تستعرضها الجهات والشركات المشاركة في الحدثين.

وتفقّد معاليه عدداً من أجنحة الجهات والشركات والعارضين المحليين والدوليين المشاركين في الأسبوع العالمي للغذاء، واستمع إلى شرح حول أحدث المنتجات والتقنيات والحلول التي يقدمونها في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية، والحلول المبتكرة الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز استدامة منظومات الغذاء.

واطّلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال جولته أيضا على ما تقدمه الشركات الوطنية والدولية من ابتكارات وتطبيقات متطورة، وما تشهده قطاعات الزراعة والغذاء من تطور متسارع في توظيف التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية، بما يسهم في تطوير قدرات الإنتاج وتحسين الكفاءة وتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد الغذائي.

وزار معاليه كذلك فعاليات "عالم الذكاء الاصطناعي – أبوظبي 2026"، التي يستضيفها مركز أدنيك أبوظبي واطّلع على جانب من المشاركات والتقنيات والحلول التي تستعرضها الشركات والمؤسسات المشاركة في الحدث، الذي يجمع نخبة من قادة التكنولوجيا والمستثمرين وصنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم في منصة دولية تستهدف تعزيز الشراكات واستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالمستوى المتميز لتنظيم واستضافة هذه الفعاليات الكبرى، والدور الذي تضطلع به مجموعة "أدنيك" في استقطاب وتنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى والمتخصصة، وما توفره من إمكانات وبنية تحتية متطورة تسهم في توفير تجربة عالمية المستوى للمشاركين والزوار.

وأكد معاليه أن استضافة أبوظبي لمثل هذه الفعاليات الدولية تعكس قدرتها على جمع الخبرات والكفاءات والشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم، وتدعم تبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات في القطاعات الحيوية والمستقبلية.