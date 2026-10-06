تألق ثنائي الشارقة بمنافسات بطولة العالم للزوارق السريعة - جائزة شنغهاي الكبرى

الشارقة في 6 أكتوبر/ وام / واصل فريق الشارقة للفورمولا، التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، حضوره القوي في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة، بعد تحقيقه نتيجة مميزة في جائزة شنغهاي الكبرى، التي شهدت منافسات قوية بين نخبة الفرق والسائقين المشاركين في البطولة.

وتمكن سائقا فريق الشارقة، ستيفان أراند وجرانت تراسك، من تحقيق المركزين الثاني والثالث على التوالي، في نتيجة أكدت قوة الفريق وقدرته على المنافسة ضمن مراكز المقدمة في البطولة العالمية.

وعلى صعيد الترتيب العام للسائقين، رفع ستيفان أراند رصيده إلى 60 نقطة ليتصدر بطولة العالم للسائقين، فيما جاء زميله جرانت تراسك في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

كما عزز فريق الشارقة موقعه في الترتيب العام لبطولة العالم للفرق، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 84 نقطة، ليؤكد حضوره القوي في سباق المنافسة على اللقب العالمي، مع مواصلة الفريق سعيه لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في الجولات المقبلة.

وتأتي مشاركة فريق الشارقة للفورمولا ضمن جهود نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في دعم وتطوير رياضة الزوارق السريعة، وتعزيز حضور إمارة الشارقة ودولة الإمارات في البطولات والمحافل الرياضية البحرية الدولية.

وأكد سعادة أحمد عيسى الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أن النتائج التي حققها الفريق في جائزة شنغهاي الكبرى تعكس المستوى المتطور الذي وصل إليه، مشيراً إلى أن وجود سائقي الفريق ضمن المراكز المتقدمة، إلى جانب احتلال الفريق المركز الثاني في الترتيب العام، يمثل دافعاً لمواصلة العمل والاستعداد بقوة للاستحقاقات المقبلة.

ونوه الحوسني إلى أن فريق الشارقة سيكمل تحضيراته للجولات المقبلة من البطولة، بطموح الحفاظ على موقعه المتقدم في الترتيب العام، والمنافسة بقوة على اللقب، بما ينسجم مع أهداف نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في تحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة الدولية.