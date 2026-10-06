212 زيارة ميدانية لمواقع البناء والإنشاء لتعزيز السلامة والصحة المهنية بمنطقة الظفرة

الظفرة في 6 أكتوبر/وام/ نفذت بلدية منطقة الظفرة 212 زيارة ميدانية على مواقع البناء والإنشاء خلال العام الجاري، تم خلالها رصد 867 حالة والتعامل معها وإزالة الآثار المترتبة عليها، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مستويات السلامة والصحة المهنية، والحد من المخاطر المحتملة في بيئة العمل، بما يسهم في حماية العاملين ورفع مستوى الالتزام بمتطلبات السلامة في قطاع البناء والإنشاء.

جرى خلال الزيارات التأكد من التزام الكيانات العاملة في القطاع بتطبيق متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، والتحقق من فعالية أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية لدى المقاولين والاستشاريين، إلى جانب رصد المخاطر ومصادر الخطر المحتملة والعمل على معالجتها قبل أن تتسبب في وقوع حوادث أو إصابات مهنية.

وركزت الزيارات الميدانية على تعزيز ثقافة الوقاية ورفع مستوى الوعي لدى العاملين وأصحاب العمل بأهمية الالتزام بإجراءات ومتطلبات السلامة، والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة وصحية، بما يعزز الممارسات الوقائية ويرسخ مفهوم السلامة باعتبارها مسؤولية مشتركة في مواقع العمل.

وشملت الزيارات أيضا التركيز على عدد من المخاطر عالية الخطورة في مواقع البناء والإنشاء، وفي مقدمتها العمل على الارتفاعات، وأعمال الحفريات، والرافعات ومعدات الرفع، والسقالات، والأعمال الكهربائية، إلى جانب إدارة حركة المركبات والمعدات الثقيلة داخل مواقع العمل ومحيطها.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة أهمية مواصلة الالتزام بمتطلبات وإجراءات السلامة والصحة المهنية في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من المخاطر، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز سلامة واستدامة بيئة العمل.