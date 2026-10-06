"سيرا" تستضيف "برنامج الرقابة والكشف عن السلع ذات الاستخدام المزدوج"

دبي في 6 أكتوبر /وام/استضافت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا" بالتعاون مع شركة Trade Kins السنغافورية برنامج الرقابة والكشف عن السلع ذات الاستخدام المزدوج وذلك على مدار ثلاثة أيام في مقر المؤسسة بدبي بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة من بينها جمارك دبي والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار وشرطة دبي إلى جانب مختصين في المجالات الرقابية والأمنية.

قدم البرنامج البروفيسور "في جيسوديفان" المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Trade Kins السنغافورية وتناول مجموعة من المحاور المتخصصة في مجال الرقابة الاستراتيجية على التجارة والكشف عن السلع ذات الاستخدام المزدوج.

يهدف البرنامج إلى نقل التجارب السنغافورية الرائدة والتعريف بأفضل الممارسات في مجال الرقابة الاستراتيجية على التجارة إلى جانب تطوير معارف وقدرات المشاركين في التعامل مع السلع والشحنات ذات الاستخدام المزدوج ورفع كفاءة عمليات التقييم والكشف وإدارة المخاطر.

وأكد سلطان عبدالله القمزي مدير إدارة السلع المقيدة في "سيرا"أن استضافة البرنامج تأتي في إطار حرص المؤسسة على دعم تبادل المعرفة والاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة بما يسهم في تطوير القدرات التخصصية للكوادر العاملة في الجهات المعنية.

وقال إن الخبرة السنغافورية تمثل نموذجا متقدما في مجال الرقابة الاستراتيجية على التجارة وإدارة المخاطر ومن هنا تأتي أهمية هذا البرنامج .

وأضاف أنه وفقا للمرسوم رقم /25/ لسنة 2021 بشأن تنظيم تداول السلع ذات الاستخدام المزدوج في إمارة دبي تختص مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا" بدور محوري في تنظيم ومراقبة تداول هذه السلع من خلال تصنيفها ووضع الأطر والضوابط المنظمة لعمليات استيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها ونقلها وتداولها وإصدار التصاريح اللازمة إلى جانب تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش والتنسيق مع الجهات المختصة.