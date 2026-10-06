الأمين العام لـ"نعمة": الأسبوع العالمي للغذاء منصة لترسيخ الممارسات المستدامة

أبوظبي في 6 أكتوبر/وام/ أكدت خلود حسن النويس، الأمين العام للجنة مبادرة "نعمة"، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في الدولة، أن مشاركة المبادرة في الأسبوع العالمي للغذاء 2026 تجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز كفاءة استخدام الموارد وترسيخ الممارسات المستدامة، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ويسهم في بناء منظومة غذائية أكثر كفاءة واستدامة.

وقالت النويس في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن مشاركة "نعمة" هذا العام تأتي عبر مجموعة متكاملة من الفعاليات والتجارب التفاعلية والمبادرات التطبيقية والشراكات الاستراتيجية، بما يعكس نهج المبادرة في التعامل مع فقد وهدر الغذاء على امتداد سلسلة القيمة، وتحويل الوعي بأهمية الحد من الهدر إلى حلول وممارسات عملية يمكن تطبيقها في الحياة اليومية.

وأوضحت أن "معرض الابتكار" الذي تنظمه المبادرة يسلط الضوء على مجموعة من الحلول والتقنيات المطورة في دولة الإمارات لمعالجة فقد وهدر الغذاء، بما يعكس أهمية الابتكار في تطوير نماذج قابلة للتطبيق والتوسع، وتحويل الأفكار إلى أثر ملموس ومستدام.

وأضافت أن "ركن نعمة للوجبات الخفيفة" يقدم تجربة تفاعلية توضح للزوار كيفية الاستفادة من الأغذية والمكونات التي كان من الممكن هدرها، وإعادة توظيفها وتحويلها إلى منتجات جديدة ذات قيمة بما يسهم في تبسيط مفاهيم الاستدامة وجعلها أكثر قرباً وارتباطاً بالممارسات اليومية.

وأشارت إلى أن المبادرة تطبق خلال أسبوع الغذاء العالمي فعالية "بلا هدر"، استناداً إلى "دليل تنظيم فعاليات مراعية للمناخ بدون نفايات غذائية" الذي أطلقته "نعمة" في يناير 2025، وإلى إطار "نعمة" لصفر هدر غذائي، بهدف تقديم نموذج عملي للحد من الهدر وتحسين إدارة الغذاء خلال الفعاليات.

ولفتت إلى أن "ثلاجة إنقاذ الغذاء" تمثل تجربة تفاعلية أخرى تتيح للزوار التعرف إلى دلالات تواريخ صلاحية المنتجات، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن الاستهلاك أو الحفظ، بما يعزز تحويل المعرفة إلى سلوك يومي يسهم في الحد من هدر الغذاء.

وأكدت النويس أن مشاركة "نعمة" تتضمن أيضاً ورشاً تفاعلية تركز على الحلول العملية للحد من فقد وهدر الغذاء، وتشجع الأفراد على تبني ممارسات أكثر وعياً واستدامة في التعامل مع الغذاء، انطلاقاً من أهمية دور المجتمع في تحقيق أهداف الحد من الهدر.

وأشارت إلى أن "نعمة" تسعى من خلال مشاركتها في الأسبوع العالمي للغذاء إلى ترسيخ مفهوم "الغذاء بلا هدر" كجزء من الثقافة المجتمعية والممارسات اليومية، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات للوصول إلى منظومة غذائية أكثر كفاءة واستدامة، بما يدعم مكانة دولة الإمارات في تبني الحلول المبتكرة والعملية لتعزيز الأمن الغذائي.