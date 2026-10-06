طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أبوظبي في 6 أكتوبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، وارتفاع في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 11:55 والمد الثاني 22:26 والجزرالأول عند الساعة 16:46 والجزر الثاني عند الساعة 05:21 وبحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 19:29 والمد الثاني 07:52

والجزر الأول عند الساعة 13:33 والجزر الثاني عند الساعة 01:39.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 31 80 25

دبي 43 30 80 15

الشارقة 43 28 80 15

عجمان 43 30 85 20

أم القيوين 41 27 90 25

رأس الخيمة 43 27 80 20

الفجيرة 38 30 90 45

العين 43 30 40 10

ليوا 44 27 80 10

الرويس 40 25 90 45

السلع 39 27 90 30

دلما 35 30 90 75

طنب الكبرى/ الصغرى 36 30 85 20

أبو موسى 36 30 80 20