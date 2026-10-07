صالح الشرقي وراشد الشرقي يكرّمان نخبة من قادة أسواق الطاقة خلال حفل "جوائز أرامكو"

الفجيرة في 7 أكتوبر/ وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أقيم حفل توزيع جوائز أرامكو طريق الحرير الجديد 2026، بحضور الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، رئيس هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، نائب رئيس منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، وذلك على هامش أعمال منتدى أسواق الطاقة المقام يومي 6 و7 أكتوبر الجاري.

وتشهد النسخة التاسعة من جوائز أرامكو طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي للعام، التي أُطلقت بالشراكة بين حكومة الفجيرة وأرامكو للتجارة و"جلف إنتليجنس" عام 2017، تكريم عدد من أبرز القيادات في قطاع الطاقة والنقل البحري.

ففي فئة تجارة الطاقة، حصد الجائزة أحمد بن ثالث، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتجارة العالمية" (AGT)، تقديراً لدوره في تطوير عمليات وأنظمة التداول وتعزيز حضور الشركة في الأسواق الدولية.

كما مُنحت جائزة الإنجاز المتميز مدى الحياة لعام 2026، للدكتور فريدون فشاركي، رئيس مجلس الإدارة الفخري لشركة «أف جي إي» (FGE)، تقديراً لإسهاماته الممتدة لعقود في تطوير وفهم أسواق النفط والغاز العالمية، ودوره في تعزيز الروابط بين أسواق الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا.

كما فاز بجائزة فئة الموانئ والشحن، أنغ وي كيونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ والنقل البحري في سنغافورة، وفاز بجائزة فئة التخزين جاي موينز، الرئيس التنفيذي لشركة "في تي تي أي" (VTTI)، وفاز مارك كونينغهام، الرئيس التنفيذي لشركة "كبلر" (KPLER) عن فئة التسعير وتحليلات الأسواق، وأخيراً تم تكريم ديفيد بيرد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصفاة "دانغوتي"، بجائزة فئة التكرير.

وهنأ الشيخ صالح بن محمد الشرقي جميع الفائزين، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات يعكس مستوىً متقدماً من الخبرة والكفاءة والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن إسهاماتهم كان لها دور بارز في دعم نمو الأنشطة المرتبطة بالطاقة والتجارة والموانئ والشحن، وتعزيز تنافسية المنطقة على امتداد الممر الحيوي الواصل بين الشرق الأوسط وآسيا.

وأعرب عن اعتزازه بما قدمه المكرمون من نماذج ناجحة في الابتكار والعمل المؤسسي والرؤية المستقبلية، مؤكداً أن هذه النتائج تمثل حصيلة جهود متواصلة واستراتيجيات مدروسة أسهمت في تحقيق أثر اقتصادي ملموس، ودعمت تطور القطاعات الحيوية المرتبطة بمنظومة الطاقة.

وأشار إلى أن استمرار هذه النجاحات يتطلب مواصلة الاستثمار في الكفاءات والخبرات، وتعزيز القدرة على استشراف التحولات الدولية والتعامل معها بمرونة وكفاءة، بما يدعم حضور إمارة الفجيرة ودورها المتنامي كمركز مؤثر في حركة الطاقة والتجارة العالمية.

من جانبه قال عبد الله الدوسري، العضو المنتدب لشركة أرامكو للتجارة في الفجيرة، إن نسخة هذا العام من الجوائز تشهد مستوى استثنائياً؛ فالفائزون قادة لم يكتفوا بالتعامل مع متغيرات مشهد الطاقة فحسب، بل ساهموا في رسم مساره المستقبلي، فللجميع، عبر مجالات التجارة، والتكرير، والبنية التحتية للموانئ، وتحليلات الأسواق، دور مشهود في ربط الأسواق، وفتح آفاق جديدة، وتعزيز جسور الطاقة الحيوية بين الشرق والغرب.

وقد تم تصميم جائزة طريق الحرير الجديد احتفاءً بهذا الممر التجاري الحيوي للطاقة، الذي ربط العملاء الآسيويين بالموردين في الشرق الأوسط على مدى العقدين الماضيين، وتكريماً للمهندسين الرئيسيين وراء هذا النجاح.