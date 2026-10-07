انضمام الفارس البريطاني جاك ميتشل إلى سباقات دبي في الموسم الجديد

دبي في 7 أكتوبر /وام/ أعلن الفارس البريطاني جاك ميتشل، الانضمام إلى منافسات موسم سباقات الخيل في دولة الإمارات، اعتباراً من 29 أكتوبر الجاري، حيث سيبدأ تجربة جديدة مع إسطبل المدرب سيمون كريسفورد، وذلك بعد أسابيع من تحقيق أول انتصار له في سباقات الفئة الأولى "G1".

وجاء الإنجاز الأبرز في مسيرة ميتشل، البالغ من العمر 37 عاماً، بقيادته الجواد ساداد للفوز بسباق جروسر برايس فون بادن من الفئة الأولى في ألمانيا، بألوان المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وهو الفوز الذي عزز ثقته قبل انطلاق مشواره في الإمارات.

وأعرب ميتشل عن تطلعه إلى العمل مع سيمون كريسفورد، مشيراً إلى أن علاقته بالإسطبل تمتد لسنوات وحقق خلالها العديد من النجاحات، موضحاً أنه سيعمل بصفة فارس حر، مع تمثيل الإسطبل كلما دعت الحاجة.

وتقتصر سجلات ميتشل في دبي على مشاركتين فقط، كانت آخرهما في كأس دبي الذهبية من الفئة الثانية عام 2023.

وقال في بيانه للموقع الرسمي لنادي دبي لسباق الخيل، إن تتويجه الأول بسباقات الفئة الأولى منحه مزيداً من الثقة قبل الانتقال إلى الإمارات، معتبراً أن هذا الإنجاز رسخ مكانته في سباقات الخيل البريطانية وسيساعده عند عودته مستقبلاً.

وأضاف أنه انضم مؤخراً إلى وكيل الفرسان كارل هودجسون، وسيشارك في سباقات دبي بحد أدنى للوزن يبلغ 55 كيلوجراماً، مستفيداً من خبرته في قيادة الخيول العربية الأصيلة وخيول الثوروبريد، معتبراً أن السباقات على المضامير الرملية تمثل تحدياً جديداً يضيف بعداً مهماً إلى مسيرته المهنية.