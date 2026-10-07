بلدية مدينة العين تنجز مشروع تطوير إنارة طرق داخلية ورئيسية

العين في 7 أكتوبر/ وام/ أنجزت بلدية مدينة العين مشروع تطوير إنارة الطرق الداخلية والرئيسية في منطقة الظاهر 5، ضمن المرحلة الثالثة من مشاريع تطوير أنظمة الإنارة في المدينة.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للبلدية لتحديث البنية التحتية، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة البيئية وجودة الحياة.

وقال المهندس عمر راشد الكعبي رئيس قسم صيانة الإنارة ببلدية مدينة العين، إن المشروع يأتي استكمالاً لمسيرة تطوير أنظمة الإنارة في مدينة العين، والتي بدأت عام 2013 باستخدام تقنية "LED" في منطقة الظاهر 5، وصولاً إلى تنفيذ أعمال التطوير واستبدال الأجهزة بأخرى أكثر كفاءة خلال عام 2026.

وأضاف أن الأعمال شملت تطوير منظومة الإنارة على امتداد 73 كيلومتراً طولياً، من خلال تحديث الإنارة في 1,914 عمود إنارة، وتركيب 2,107 أجهزة إنارة حديثة من نوع LED وفق المواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة في إمارة أبوظبي، بما يسهم في رفع مستوى الإضاءة وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة.

وأسهم المشروع في تحقيق وفورات إضافية في استهلاك الطاقة تقدر بنحو 80 ألف كيلوواط سنوياً، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 30 طناً سنوياً، الأمر الذي يعزز جهود البلدية في دعم الاستدامة البيئية، وترشيد استهلاك الموارد، والحد من الأثر البيئي لمشاريع البنية التحتية.

وأكدت بلدية مدينة العين أن مشاريع تطوير الإنارة الذكية تمثل أحد المحاور الرئيسة في خططها الرامية إلى تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الأصول، من خلال تبني أحدث التقنيات التي توفر مستويات أعلى من جودة الإنارة، وتخفض تكاليف التشغيل والصيانة، بما يعزز سلامة مستخدمي الطرق، ويرتقي بجودة الحياة، ويواكب توجهات إمارة أبوظبي نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة.