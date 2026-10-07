غرفة عجمان تستكشف فرص التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال البلجيكي

بروكسل في 7 أكتوبر/ وام/ شاركت غرفة عجمان ضمن البعثة التجارية لدولة الإمارات إلى مملكة بلجيكا، بهدف تعزيز التعاون ودعم الشراكات الاقتصادية الدولية وفتح قنوات جديدة للتعاون وتنمية التجارة والاستثمارات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والتي نظمها اتحاد غرف الإمارات بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة دولة الإمارات في بروكسل، خلال الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر الجاري.

وشارك سعادة محمد بن خليفة بن سالمين العرياني، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، ممثلا عن غرفة عجمان ضمن وفد الدولة، والذي ضم مسؤولين من الجهات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص.

وتضمن برنامج الزيارة المشاركة في الفعالية الاقتصادية الإماراتية ـ البلجيكية، ولقاءات ثنائية مع ممثلي مجتمع الأعمال في بلجيكا لاستكشاف فرص التعاون والشراكة، إلى جانب زيارات ميدانية للاطلاع على نماذج وتجارب اقتصادية ناجحة.

وقال سعادة محمد بن سالمين العرياني، إن مشاركة غرفة عجمان ضمن البعثة التجارية لدولة الإمارات إلى بلجيكا، تدعم تنوع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتفتح قنوات جديدة للتواصل مع مجتمع الأعمال البلجيكي، بما يعزز فرص التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين، مؤكدا حرص الغرفة على المشاركة في البعثات الرسمية للدولة بهدف الترويج لفرص الاستثمار في عجمان وتعزيز حضور الإمارة على خارطة الأعمال الدولية.

وأوضح أن غرفة عجمان عقدت خلال البعثة التجارية عددا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي مجتمع الأعمال في بلجيكا، بحثت خلالها فرص التعاون وتبادل الزيارات وتنظيم فعاليات وملتقيات مشتركة تجمع المسؤولين وأصحاب الأعمال من الجانبين، بهدف تعزيز التواصل المباشر والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية وفتح مسارات جديدة للشراكات والتبادل التجاري بين عجمان وبلجيكا.