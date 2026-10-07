الإمارات تُدين بشدة استمرار استهداف جماعة الحوثي الأعيان المدنية والسفن السعودية

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام/ أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استمرار استهداف جماعة الحوثي المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب استهداف السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن استمرار هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.