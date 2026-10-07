"أبوظبي للأوراق المالية" يحتفي بالأسبوع العالمي للمستثمر

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام/ احتفل سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالأسبوع العالمي للمستثمر باستضافة فعالية قرع جرس افتتاح جلسة التداول، وتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية في دبي.

وبصفته سوق متعدد الأصول، حرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على دعم النسخة العاشرة من "الأسبوع العالمي للمستثمر"، وهي حملة عالمية تنظمها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال بدعم من الاتحاد العالمي للبورصات، تقام خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر، وتركز على تعزيز حماية المستثمرين في أكثر من 100 سلطة قضائية حول العالم.

وفي هذا السياق، ستعزز مذكرة التفاهم مع جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية من التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهوده الأوسع نطاقا لدعم الشمول المالي وتوسيع فرص بناء الثروات أمام شرائح أوسع من المجتمع.

وقع المذكرة كل من عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، والبروفيسور الدكتور موريتس فان رويين، رئيس جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية.

وقال عبدالله سالم النعيمي، إنه وفي ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يعيد رسم ملامح الأسواق العالمية، أصبح تزويد الجيل الجديد من المستثمرين بالمعرفة المالية والرقمية ركيزة أساسية لتعزيز المرونة الاقتصادية، ومن خلال الشراكة مع جامعة أوروبا والمشاركة في الأسبوع العالمي للمستثمر، يعمل السوق على نقل المعرفة العملية بالأسواق وأدوات التحليل إلى قاعات الدراسة، بما يساعد الطلبة على تقييم المخاطر وتحديد فرص النمو.

وأضاف أنه من خلال بناء جيل جديد من المستثمرين الواعين، تواصل أسواق رأس المال في أبوظبي دعم مستهدفات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي رائد.

من جانبه، قال البروفيسور موريتس فان رويين، إن الجامعة تؤمن بالدور المحوري للجامعات في توظيف المعرفة لمواكبة التحديات التي ترسم ملامح الاقتصادات والمجتمعات، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية نتيجة تطور الذكاء الاصطناعي وتزايد تعقيدات المشهد العالمي، ومن هنا تأتي الشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتجمع بين الخبرات الأكاديمية والممارسة العملية في الأسواق، وتفتح آفاقا جديدة للبحوث التطبيقية والابتكار، والأهم من ذلك، تهيئ طلبة الجامعة للإسهام بفاعلية في رسم مستقبل القطاع المالي.

من ناحيتها قالت الدكتورة إيمان أبو خوصة، مسؤولة برنامج علوم البيانات والنظم الذكية في جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية، إن قوة هذه الشراكة تكمن في الجمع بين خبرات سوق أبوظبي للأوراق المالية في أسواق رأس المال وبنيته التحتية المتطورة، وقدرات جامعة أوروبا في مجالات البحث والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إلى جانب شبكتها الأكاديمية الدولية.