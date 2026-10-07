وفد صربي يطلع على تجربة شرطة عجمان في تطوير الخدمات الحكومية

عجمان في 7 أكتوبر/ وام/ استقبلت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلةً بمركز شرطة النعيمية الشامل، وفداً حكومياً من جمهورية صربيا، ضمن برنامج "تدريب المدربين في مجال الخدمات الحكومية"، الذي ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الإماراتية الرائدة في تطوير الخدمات الحكومية.

وكان في استقبال الوفد سعادة العميد عبدالله سيف المطروشي، والعقيد سعيد خليفة الكتبي، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والرائد راشد بن حمدان النعيمي، رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل بالإنابة.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في مركز شرطة النعيمية الشامل، اطّلع خلالها الوفد على تجربة المركز في تقديم الخدمات الشرطية والحكومية، وجهوده في تطوير منظومة إسعاد المتعاملين، والارتقاء بجودة الخدمات، وتبني الحلول الذكية والمبتكرة لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعامل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات الحكومية، بما يسهم في نقل التجارب والممارسات الإماراتية إلى المؤسسات الحكومية في جمهورية صربيا، ويدعم جهود التطوير المستمر للخدمات الحكومية.